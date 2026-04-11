O alvinegro fez um segundo tempo forte e abriu 2 a 0 com gols de Júnior Caiçara e Léo Santos, aos 8 e 23 minutos. Com o resultado encaminhado, o Nhô Quim parecia controlar o jogo e encaminhar os três pontos fora de casa.

O XV de Piracicaba esteve muito perto de somar mais uma vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2 diante do Noroeste, neste sábado (11), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

A reação do Noroeste, porém, mudou o cenário. Marlyson descontou aos 33 minutos em cobrança de falta e, cinco minutos depois, empatou em pênalti, decretando o placar final em um segundo tempo totalmente movimentado.

Com o empate, o XV chega a quatro pontos e segue na liderança do Grupo A14, mas pode ser ultrapassado ao fim da rodada. Já o Noroeste soma seu primeiro ponto na competição.

Na próxima rodada da Série D, o XV volta a jogar em casa contra o Velo Clube, no sábado, às 18h. Antes disso, a equipe ainda tem compromisso decisivo pela Série A2 do Paulistão, quando enfrenta o Água Santa fora de casa, em busca de vaga na semifinal.