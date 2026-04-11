No estado paulista, o número de atendimentos em saúde mental realizados por psicólogos cresceu cerca de 40% entre 2022 e 2024, passando de 1,6 milhão para 2,4 milhões de procedimentos. Apenas no primeiro semestre de 2025, foram registrados 1,3 milhão de atendimentos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Os casos de ansiedade e depressão entre crianças, adolescentes e jovens têm aumentado de forma significativa no Brasil, segundo dados oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Estado de São Paulo.

Em nível nacional, o Ministério da Saúde registrou 119.412 atendimentos ambulatoriais por transtornos de ansiedade em pessoas de até 19 anos em 2024. Desse total, 42% correspondem a crianças de até 14 anos. Em comparação com 2020, o aumento é de 420%.

Segundo especialistas, o crescimento está relacionado a fatores como pressão escolar, uso excessivo de telas, redes sociais, instabilidade familiar e excesso de estímulos digitais. Eles alertam que os sintomas estão surgindo cada vez mais cedo.

O acesso ao atendimento psicológico no SUS é feito principalmente pela Atenção Básica, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam como porta de entrada do sistema.