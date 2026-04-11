Uma mulher de 46 anos foi localizada sem vida na manhã deste sábado (11) dentro da residência onde morava, no bairro Monte Líbano, em Piracicaba. O caso chamou atenção por envolver um atendimento médico realizado um dia antes em uma unidade de pronto atendimento da cidade.

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