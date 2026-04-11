13 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Mulher é encontrada morta em casa, depois de atendimento em UPA

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Equipes do SAMU foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local.
Equipes do SAMU foram acionadas, mas o óbito foi constatado no local.

  Uma mulher de 46 anos foi localizada sem vida na manhã deste sábado (11) dentro da residência onde morava, no bairro Monte Líbano, em Piracicaba. O caso chamou atenção por envolver um atendimento médico realizado um dia antes em uma unidade de pronto atendimento da cidade.

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Família encontrou vítima após falta de contato

Segundo informações iniciais, familiares estranharam a ausência de contato desde a noite de sexta-feira (10). Ao irem até o imóvel, encontraram a mulher já sem sinais vitais.

A situação foi imediatamente comunicada às autoridades, que acionaram as equipes responsáveis para atendimento da ocorrência e início dos procedimentos de investigação.

Atendimento em UPA um dia antes da morte

De acordo com relatos preliminares, a vítima havia procurado atendimento em uma UPA de Piracicaba na sexta-feira (10), após apresentar problemas de saúde ainda não detalhados oficialmente. Após ser atendida, ela foi liberada e retornou para casa.

A possível relação entre o atendimento e a morte ainda não foi confirmada e será analisada no decorrer da investigação.

Imóvel e condições do local serão apurados

Informações iniciais apontam que o imóvel apresentava condições precárias de conservação e higiene. Esse aspecto também deve ser considerado pelas autoridades durante a apuração do caso.

Perícia investiga circunstâncias da morte

A Guarda Municipal isolou a área até a chegada da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos no local.

A causa da morte ainda não foi determinada e dependerá da conclusão dos exames periciais e da investigação conduzida pelas autoridades competentes.

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