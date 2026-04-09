09 de abril de 2026
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ATÉ NA LUA?

VÍDEO: o que esse “áudio gravado na Lua” tem de tão familiar?

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Redes Sociais
O vídeo, que circula nas redes sociais, tem arrancado risadas ao brincar com um dos assuntos mais comentados do momento.
O vídeo, que circula nas redes sociais, tem arrancado risadas ao brincar com um dos assuntos mais comentados do momento.

Um vídeo que circula nas redes sociais tem arrancado risadas ao brincar com um dos assuntos mais comentados do momento: a exploração espacial. Na montagem, a Lua aparece acompanhada da legenda “Nasa libera primeiros áudios gravados na Lua”. O detalhe é que o som não tem nada de extraterrestre.

O áudio utilizado é do icônico vendedor de pamonhas de Piracicaba, cujo chamado característico já atravessou fronteiras e virou referência cultural em diversas regiões do Brasil e até fora do país. O contraste entre a grandiosidade do espaço e o som tão familiar ao brasileiro foi o que impulsionou a viralização.

O vídeo é atribuído ao Canal Du_Jô (@canalduj0), do TikTok.

Repercussão cresce com missão lunar em destaque

O sucesso do vídeo coincide com a repercussão da missão Artemis II, que reacendeu o interesse global pela Lua. A missão marca um novo passo na retomada das viagens tripuladas ao entorno lunar.

Lançada no início do mês, a Artemis II levou quatro astronautas a bordo da espaçonave Orion para um sobrevoo histórico, realizando a maior aproximação do satélite natural da Terra em mais de cinco décadas. Durante o trajeto, a tripulação registrou imagens detalhadas da superfície lunar e presenciou fenômenos raros, como um eclipse solar visível apenas do espaço.

A previsão é que os astronautas retornem à Terra nos próximos dias, encerrando uma missão considerada estratégica para os planos de exploração futura, incluindo o retorno de humanos à superfície lunar.

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Humor brasileiro ganha o espaço

Enquanto a ciência avança em direção a novas descobertas, o vídeo mostra que o humor brasileiro continua acompanhando cada passo — com criatividade e identidade própria. A ideia de que o primeiro “som” registrado na Lua seria, na verdade, o tradicional anúncio de pamonhas, transformou um tema técnico em um conteúdo leve e altamente compartilhável.

A mistura inusitada entre tecnologia espacial e cultura popular reforça como elementos do cotidiano podem ganhar novas dimensões na internet, conectando públicos distintos e ampliando o alcance de temas complexos.

Tradição que atravessa gerações

O famoso chamado do vendedor de pamonha de Piracicaba já se consolidou como um símbolo local que ultrapassou barreiras geográficas. Seja nas ruas da cidade ou em vídeos espalhados pela internet, o som se tornou parte do imaginário coletivo, agora até “ecoando” no espaço, ainda que de forma bem-humorada.

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