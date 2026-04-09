Um vídeo que circula nas redes sociais tem arrancado risadas ao brincar com um dos assuntos mais comentados do momento: a exploração espacial. Na montagem, a Lua aparece acompanhada da legenda “Nasa libera primeiros áudios gravados na Lua”. O detalhe é que o som não tem nada de extraterrestre.

O áudio utilizado é do icônico vendedor de pamonhas de Piracicaba, cujo chamado característico já atravessou fronteiras e virou referência cultural em diversas regiões do Brasil e até fora do país. O contraste entre a grandiosidade do espaço e o som tão familiar ao brasileiro foi o que impulsionou a viralização.

O vídeo é atribuído ao Canal Du_Jô (@canalduj0), do TikTok.

Repercussão cresce com missão lunar em destaque