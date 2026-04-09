Um vídeo que circula nas redes sociais tem arrancado risadas ao brincar com um dos assuntos mais comentados do momento: a exploração espacial. Na montagem, a Lua aparece acompanhada da legenda “Nasa libera primeiros áudios gravados na Lua”. O detalhe é que o som não tem nada de extraterrestre.
O áudio utilizado é do icônico vendedor de pamonhas de Piracicaba, cujo chamado característico já atravessou fronteiras e virou referência cultural em diversas regiões do Brasil e até fora do país. O contraste entre a grandiosidade do espaço e o som tão familiar ao brasileiro foi o que impulsionou a viralização.
O vídeo é atribuído ao Canal Du_Jô (@canalduj0), do TikTok.
Repercussão cresce com missão lunar em destaque
O sucesso do vídeo coincide com a repercussão da missão Artemis II, que reacendeu o interesse global pela Lua. A missão marca um novo passo na retomada das viagens tripuladas ao entorno lunar.
Lançada no início do mês, a Artemis II levou quatro astronautas a bordo da espaçonave Orion para um sobrevoo histórico, realizando a maior aproximação do satélite natural da Terra em mais de cinco décadas. Durante o trajeto, a tripulação registrou imagens detalhadas da superfície lunar e presenciou fenômenos raros, como um eclipse solar visível apenas do espaço.
A previsão é que os astronautas retornem à Terra nos próximos dias, encerrando uma missão considerada estratégica para os planos de exploração futura, incluindo o retorno de humanos à superfície lunar.
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Humor brasileiro ganha o espaço
Enquanto a ciência avança em direção a novas descobertas, o vídeo mostra que o humor brasileiro continua acompanhando cada passo — com criatividade e identidade própria. A ideia de que o primeiro “som” registrado na Lua seria, na verdade, o tradicional anúncio de pamonhas, transformou um tema técnico em um conteúdo leve e altamente compartilhável.
A mistura inusitada entre tecnologia espacial e cultura popular reforça como elementos do cotidiano podem ganhar novas dimensões na internet, conectando públicos distintos e ampliando o alcance de temas complexos.
Tradição que atravessa gerações
O famoso chamado do vendedor de pamonha de Piracicaba já se consolidou como um símbolo local que ultrapassou barreiras geográficas. Seja nas ruas da cidade ou em vídeos espalhados pela internet, o som se tornou parte do imaginário coletivo, agora até “ecoando” no espaço, ainda que de forma bem-humorada.