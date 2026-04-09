Mesmo sem remuneração direta, a função pode trazer benefícios práticos que impactam a rotina profissional e acadêmica dos participantes.

A atuação como mesário voluntário nas eleições de 2026 tem atraído cada vez mais interessados, não apenas pelo papel cívico, mas também pelas vantagens oferecidas. Responsáveis por garantir a organização das seções eleitorais, esses colaboradores são peças-chave para que o processo de votação ocorra de forma segura e eficiente.

Entre os principais atrativos está a dispensa do trabalho por dois dias para cada dia de serviço prestado à Justiça Eleitoral, incluindo o período de treinamento. Na prática, isso pode representar uma folga prolongada sem prejuízo no salário.

Os mesários também recebem auxílio-alimentação por dia de atuação. Outro diferencial é a possibilidade de utilizar a experiência como critério de desempate em concursos públicos, caso essa previsão conste no edital. Em algumas instituições de ensino, as horas dedicadas podem ser validadas como atividades complementares.

Quem pode se voluntariar

Podem participar eleitores maiores de 18 anos que estejam com a situação regular. No entanto, há restrições para garantir a neutralidade do processo eleitoral.