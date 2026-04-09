A atuação como mesário voluntário nas eleições de 2026 tem atraído cada vez mais interessados, não apenas pelo papel cívico, mas também pelas vantagens oferecidas. Responsáveis por garantir a organização das seções eleitorais, esses colaboradores são peças-chave para que o processo de votação ocorra de forma segura e eficiente.
Mesmo sem remuneração direta, a função pode trazer benefícios práticos que impactam a rotina profissional e acadêmica dos participantes.
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Vantagens que chamam atenção
Entre os principais atrativos está a dispensa do trabalho por dois dias para cada dia de serviço prestado à Justiça Eleitoral, incluindo o período de treinamento. Na prática, isso pode representar uma folga prolongada sem prejuízo no salário.
Os mesários também recebem auxílio-alimentação por dia de atuação. Outro diferencial é a possibilidade de utilizar a experiência como critério de desempate em concursos públicos, caso essa previsão conste no edital. Em algumas instituições de ensino, as horas dedicadas podem ser validadas como atividades complementares.
Quem pode se voluntariar
Podem participar eleitores maiores de 18 anos que estejam com a situação regular. No entanto, há restrições para garantir a neutralidade do processo eleitoral.
Ficam impedidos de atuar candidatos, parentes de candidatos até o segundo grau, membros de diretórios partidários com função executiva, autoridades policiais, além de pessoas que ocupam cargos de confiança no poder Executivo ou que trabalham diretamente na organização das eleições.
Inscrição é simples e online
O cadastro pode ser feito de forma rápida pela internet. Os interessados devem acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado ou utilizar o aplicativo e-Título.
Basta preencher um formulário com dados básicos, como número do título de eleitor e data de nascimento, e confirmar a inscrição. Após essa etapa, o voluntário passa a integrar um banco de dados e pode ser convocado conforme a necessidade de cada zona eleitoral. Os selecionados participam de um treinamento obrigatório antes do pleito, onde recebem orientações sobre todas as etapas do dia da votação.
Ao unir participação cidadã com benefícios concretos, o trabalho como mesário segue como uma alternativa interessante para quem deseja contribuir com as eleições e, ao mesmo tempo, aproveitar vantagens no dia a dia.