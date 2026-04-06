Eleitoras e eleitores têm 1 mês para colocar a situação em dia com a Justiça Eleitoral e garantir participação nas Eleições 2026. O prazo para emissão do título, atualização cadastral ou regularização de pendências termina em 6 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado para novas solicitações relacionadas ao pleito, conforme determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), que estabelece o bloqueio 150 dias antes da votação. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro.

Quem perder o prazo não poderá votar e ainda pode enfrentar outras restrições previstas em lei. Entre elas estão dificuldades para tirar passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos, se inscrever em concursos, receber salários de órgãos governamentais, renovar matrícula em instituições de ensino públicas e até obter empréstimos em bancos oficiais. Essas limitações tornam a regularização do título essencial para garantir não apenas o direito ao voto, mas também o pleno exercício da cidadania.

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Quem deve tirar ou regularizar o título