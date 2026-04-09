Um ônibus rural levado durante a madrugada em Piracicaba, foi recuperado após uma operação que cruzou imagens de monitoramento e seguiu o trajeto percorrido pelos suspeitos, até a zona rural de Rio Claro. O caso foi registrado nesta quarta-feira (9) e mobilizou equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM).
Furto em Artemis durante a madrugada
O veículo, pertencente ao grupo Santin Agrícola, havia sido estacionado em frente à casa de um funcionário, na rua Fioravante Cenedese, no distrito de Artemis. Ao amanhecer, o trabalhador percebeu o desaparecimento e comunicou o proprietário, que acionou a corporação.
Registros de câmeras indicaram que o crime aconteceu por volta das 2h05, quando um homem foi flagrado entrando no ônibus e deixando o local.
Monitoramento revela trajeto
A partir das imagens, a Patrulha Rural iniciou buscas e conseguiu identificar o ônibus circulando pela região, acompanhado por um carro prata. Os veículos foram vistos passando pela rotatória de Artemis e seguindo em direção ao bairro Santana.
Na sequência, o deslocamento continuou por áreas próximas à empresa Quibrita e à Usina Costa Pinto. Novas imagens captadas na ponte sobre o Rio Corumbataí mostraram que o ônibus e o automóvel avançaram em direção ao bairro Tanquinho.
Já na rua Alberto Coury, os veículos foram novamente flagrados seguindo rumo ao município de Rio Claro.
Veículo abandonado em área rural
Com base na rota identificada, as equipes intensificaram as diligências até localizar o ônibus abandonado em uma estrada rural no bairro Assistência, em Rio Claro. Nenhum suspeito foi encontrado no local.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Rio Claro, que dará continuidade às investigações para identificar os envolvidos no furto.
A ocorrência contou com a atuação da viatura 80 da Patrulha Rural, com os guardas Matias e Rafael, além do apoio da viatura 20, com os agentes Bertin e M. Carlos.