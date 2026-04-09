As atividades ocorrem das 8h30 às 19h40, em três espaços da entidade, reunindo especialistas, profissionais e lideranças em uma agenda que propõe reflexões práticas sobre governança, inteligência artificial, comunicação, economia criativa, entre outros temas. Em Piracicaba, a edição local reúne 88 inspiradores e quase 100 atividades distribuídas em diferentes espaços, entre os dias 19 e 23 de abril.

A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) será, mais uma vez, um dos principais palcos do WCD 2026 (World Creativity Day) em Piracicaba. Como uma das mantenedoras oficiais da edição local, a entidade recebe, no dia 22 de abril, uma programação especial com palestras, oficinas e experiências voltadas à criatividade aplicada aos negócios, à inovação, ao desenvolvimento humano e às transformações do mercado de trabalho.

De acordo com Mauricio Benato, presidente da Acipi, sediar parte da programação do WCD reforça o posicionamento da entidade como agente de conexão, desenvolvimento e inovação. “Receber o World Creativity Day na Acipi tem tudo a ver com o que a gente acredita que é conectar pessoas, trocar ideias e abrir espaço para novas conexões. É uma oportunidade de reunir empresários, profissionais e lideranças para discutir temas atuais, que impactam de verdade o dia a dia das empresas e o futuro dos negócios”, afirma.

Ao longo do dia, a programação na Acipi reúne mais de 25 atividades, com destaque para o encontro Como usei a criatividade para sobreviver no programa Largados e Pelados, com Arjuna Sundara, às 18h, no Auditório da Acipi. A conversa será conduzida pela coordenadora do Inova Acipi, Andiara Zambello.

Reconhecido pela ONU, o WCD mobiliza cidades no Brasil e no exterior com atividades gratuitas que valorizam a criatividade e a inovação como motores de desenvolvimento humano, social e econômico. Para Pedro Chamochumbi, líder do WCD Piracicaba, a participação da Acipi tem papel estratégico dentro da proposta local do evento. “Ter a Acipi conosco nesta edição é muito importante porque amplia o alcance do WCD e aproxima a criatividade de um ambiente que também fala de inovação, negócios, desenvolvimento e futuro. Quando uma entidade como a Acipi abre espaço para essa agenda, ela ajuda a conectar pessoas, ideias e setores diferentes em torno de algo que hoje é essencial para qualquer cidade como a capacidade de criar, colaborar e transformar”, destaca.