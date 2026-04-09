Mais do que apresentar construções preservadas, o passeio propõe uma imersão na trajetória do engenho. “O Parque do Engenho Central e suas construções, como barracões e casas, são como um todo o ponto histórico que o passeio aborda”, explica o coordenador Pedro Maurano.

Símbolo turístico e cultural de Piracicaba, o Engenho Central será palco, neste domingo (12), de mais uma edição do Passeio Histórico promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP). A atividade gratuita convida o público a percorrer os antigos barracões do complexo e compreender como o espaço foi fundamental para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Segundo ele, o percurso também busca reconstruir a evolução do espaço ao longo do tempo. “A gente desenvolve uma retrospectiva desde o primeiro funcionamento do engenho, do qual apenas uma construção prevalece até hoje”, afirma.

Entre os destaques está a região do Barracão 6, onde se concentravam etapas importantes da produção. “É a área onde temos mais informações sobre a época de produção do Engenho Central”, diz Maurano sobre o espaço que hoje abriga o Teatro Erotídes de Campos.

Memórias de quem viveu o engenho

A história do espaço também é marcada pelas vivências de quem fez parte de seu funcionamento. O aposentado Pedro Bortolazzo, de 82 anos, frequentou o local ainda jovem, ao lado do pai, fornecedor de cana-de-açúcar. “Todo o maquinário era francês”, relembra. “A gente levava a cana de caminhão, mas também tinha um trenzinho, a maria-fumaça, que trazia e descarregava lá embaixo.”