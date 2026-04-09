09 de abril de 2026
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BORA PRO CINEMA!

Sucesso de público, Super Mario Galaxy segue em cartaz na cidade

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Em cartaz em Piracicaba, Super Mario Galaxy – O Filme segue como uma das opções para toda a família nesta semana.
Em cartaz em Piracicaba, Super Mario Galaxy – O Filme segue como uma das opções para toda a família nesta semana.

Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

VEJA MAIS:

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ESTREIAS

O MAGO DO KREMLIN: Vadim Baranov era produtor de TV, mestre em manipular percepções, até ser recrutado para o maior show do mundo: fabricar um líder. Por anos operou nas sombras, moldando a imagem do homem mais temido do planeta. Um dia, o silêncio terminou e a verdade por trás do poder mais perigoso do mundo veio à tona.

OS ESTRANHOS – CAPÍTULO FINAL: Após tomar as rédeas no capítulo anterior, Maya terá de enfrentar novos perigos na conclusão de seu encontro, e envolvimento, com os assassinos mascarados.

CINCO TIPOS DE MEDO: Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias se cruzam com as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.

A FAMÍLIA DA FÉ: Uma divertida comédia de confu-sões sobre a vida e os confli-tos de uma família cristã e sua interação com pessoas que não creem nem veem a vida como eles, com uma poderosa mensagem de redenção, unidade e o amor incondicional de Deus.

SEGUEM EM CARTAZ

SUPER MARIO GALAXY - O FILME: Após salvar o Reino dos Cogumelos, Mario embarca em uma nova aventura galáctica ao lado de seus aliados para enfrentar um poderoso e inédito vilão, em uma jornada cheia de ação e emoção.

O DRAMA: Em meio aos preparativos para o casamento, um casal apaixonado entra em crise ao descobrir segredos inesperados, colocando à prova o amor e a confiança enquanto questionam o futuro da relação.

CARA DE UM, FOCINHO DE OUTRO: Uma amante dos animais aproveita a oportunidade para usar a tecnologia que coloca sua consciência em um castor robótico, descobrindo mistérios no mundo animal que vão além do que ela poderia ter imaginado.

Outros títulos que seguem em exibição:

  • Devoradores de Estrelas;
  • Velhos Bandidos;
  • O Velho Fusca.

Cine Teatro de São Pedro também divulga programação

O Cine Teatro de São Pedro também anunciou sua programação para o período de 9 a 15 de abril de 2026, com duas opções para o público. A animação Super Mario Galaxy – O Filme será exibida às 19h, com sessões em 3D dublado de quinta a domingo (9 a 12) e, nos demais dias, em versão 2D dublada. Já o longa nacional Velhos Bandidos entra em cartaz às 21h, com exibições em 2D todos os dias.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com promoção de segunda a quinta-feira, quando todos pagam meia-entrada, exceto em feriados. O cinema está localizado na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro, e a programação está sujeita a alterações.

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