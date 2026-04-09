09 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DRAMA FAMILIAR

Criança morre após cair em piscina durante mudança

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
A criança de 3 anos foi encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu.
A criança de 3 anos foi encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu.

  Uma tragédia abalou o bairro Residencial Morada das Acácias, em Limeira, na região de Piracicaba nesta quarta-feira (8). Um menino de 3 anos, identificado como Bernardo dos Santos Jesus, perdeu a vida após cair em uma piscina na casa onde sua família estava se mudando.

LEIA MAIS

O acidente

Segundo familiares, o garoto estava brincando próximo à piscina enquanto os adultos organizavam a mudança. Em um descuido rápido, ele caiu na água.

Os parentes prestaram socorro imediato, tentando reanimá-lo, e o levaram às pressas para o Ambulatório de Especialidades do Residencial Rubi. De lá, Bernardo foi encaminhado à Santa Casa de Limeira, mas infelizmente não resistiu.

Polícia investiga o caso

A polícia realizou perícia no local para entender como aconteceu o acidente. A morte foi registrada oficialmente, e as autoridades seguem investigando.

A perda gerou comoção na comunidade, que lamenta a tragédia de uma forma tão inesperada e dolorosa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários