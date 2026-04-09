Uma tragédia abalou o bairro Residencial Morada das Acácias, em Limeira, na região de Piracicaba nesta quarta-feira (8). Um menino de 3 anos, identificado como Bernardo dos Santos Jesus, perdeu a vida após cair em uma piscina na casa onde sua família estava se mudando.

Segundo familiares, o garoto estava brincando próximo à piscina enquanto os adultos organizavam a mudança. Em um descuido rápido, ele caiu na água.

Os parentes prestaram socorro imediato, tentando reanimá-lo, e o levaram às pressas para o Ambulatório de Especialidades do Residencial Rubi. De lá, Bernardo foi encaminhado à Santa Casa de Limeira, mas infelizmente não resistiu.

Polícia investiga o caso