A aguardada cinebiografia “Michael”, que retrata a vida de Michael Jackson, chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 23 de abril. Em Piracicaba, o Cine Araújo Piracicaba já iniciou a pré-venda de ingressos, com sessões especiais de pré-estreia marcadas para os dias 21 e 22 de abril. Assista ao trailer:
A antecipação das vendas reforça a expectativa em torno de um dos lançamentos mais aguardados do ano, que promete atrair fãs de diferentes gerações para as salas de cinema. Com produção de grande escala e abordagem intimista, o longa busca apresentar não apenas o artista consagrado, mas também o homem por trás do mito.
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Produção recria momentos icônicos
Dirigido por Antoine Fuqua, o filme aposta em uma experiência imersiva, com recriações detalhadas de turnês históricas como “Bad” e “Dangerous”. A produção investe em cenários grandiosos, figurinos minuciosos e coreografias fiéis para transportar o público aos momentos mais marcantes da trajetória do Rei do Pop.
O roteiro percorre diferentes fases da carreira, desde os tempos do Jackson 5 até os bastidores dos últimos ensaios de “This Is It”. O uso de gravações originais, combinado com novas interpretações, contribui para dar ainda mais autenticidade à narrativa.
Além do espetáculo visual, o longa também se propõe a explorar as complexidades da vida pessoal do artista, incluindo os desafios enfrentados desde a infância sob os holofotes e as pressões da fama mundial.
Jaafar Jackson assume o papel do Rei do Pop
A responsabilidade de interpretar Michael Jackson ficou com Jaafar Jackson, sobrinho do artista e filho de Jermaine Jackson. Aos 29 anos, ele faz sua estreia no cinema em um papel de destaque — e já vem chamando atenção pela impressionante semelhança física e vocal com o tio.
Para o papel, Jaafar passou por mais de um ano de preparação intensa, incluindo treinamentos de dança, atuação e condicionamento físico. Nos bastidores, sua performance tem sido apontada como um dos pontos altos da produção.
Em vídeo divulgado recentemente, o ator também mandou um recado especial ao público brasileiro, celebrando a relação histórica do país com o cantor: “Oi, Brasil. Estou animado em anunciar que a pré-venda de ingressos já está disponível. O Brasil sempre fez parte da história do Michael e mal posso esperar para celebrar o legado dele com vocês.”
Narrativa aborda legado e controvérsias
Além de revisitar o sucesso musical, “Michael” também promete abordar momentos delicados da trajetória do artista. A proposta, segundo a produção, é apresentar uma visão equilibrada, contextualizando episódios polêmicos sem deixar de valorizar o impacto cultural e artístico do cantor.
Especialistas da indústria já apontam o longa como possível destaque na temporada de premiações de 2027, tanto pelo cuidado técnico quanto pela atuação de Jaafar Jackson.
Com estreia marcada para o dia 23 e ingressos já disponíveis em Piracicaba, a cinebiografia chega como um verdadeiro evento cultural, convidando o público a revisitar a história e o legado de um dos maiores artistas de todos os tempos.