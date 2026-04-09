A aguardada cinebiografia “Michael”, que retrata a vida de Michael Jackson, chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 23 de abril. Em Piracicaba, o Cine Araújo Piracicaba já iniciou a pré-venda de ingressos, com sessões especiais de pré-estreia marcadas para os dias 21 e 22 de abril. Assista ao trailer:

A antecipação das vendas reforça a expectativa em torno de um dos lançamentos mais aguardados do ano, que promete atrair fãs de diferentes gerações para as salas de cinema. Com produção de grande escala e abordagem intimista, o longa busca apresentar não apenas o artista consagrado, mas também o homem por trás do mito.