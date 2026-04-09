O Governo Federal do Brasil ampliou o prazo para que a Carteira de Identidade Nacional (CIN) seja adotada como base exclusiva de identificação biométrica na seguridade social.

Com a mudança, a exigência passa a valer apenas a partir de 1º de janeiro de 2027 para novos cadastros de benefícios. Até essa data, outros registros biométricos ainda poderão ser utilizados.

A medida foi definida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e consta na Portaria SGD/MGI nº 2.907, que estabelece novos prazos para a adoção da biometria da CIN em serviços públicos.