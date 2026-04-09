Um homem foi detido após ser surpreendido com carnes e chocolates furtados do supermercado Escotom, no centro de São Pedro, na regiao de Piracicaba. O caso chamou a atenção pela reincidência admitida pelo próprio ladrão, que já havia cometido crimes semelhantes no mesmo local dias antes.
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Ladrão é abordado no estacionamento
A ação começou após denúncias de clientes que perceberam movimentações suspeitas dentro do estabelecimento. Ao chegar, a equipe policial encontrou o homem no estacionamento, carregando dois pacotes de carne e quatro chocolates.
Durante a abordagem, ele não resistiu e confessou o furto ainda no local.
Confissão revela novos furtos
Além do flagrante, o suspeito revelou que já havia furtado o mesmo supermercado dois dias antes. Ele também afirmou ter voltado ao local na manhã do mesmo dia para cometer outro furto, indicando uma sequência de ações no estabelecimento.
Encaminhamento à delegacia
Após a detenção, o homem foi levado para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado ao plantão policial em Piracicaba. O caso foi registrado e segue para as providências legais.
O episódio reforça a importância das denúncias feitas por clientes e funcionários, que contribuíram diretamente para a rápida atuação da polícia.