Um homem foi detido após ser surpreendido com carnes e chocolates furtados do supermercado Escotom, no centro de São Pedro, na regiao de Piracicaba. O caso chamou a atenção pela reincidência admitida pelo próprio ladrão, que já havia cometido crimes semelhantes no mesmo local dias antes.

A ação começou após denúncias de clientes que perceberam movimentações suspeitas dentro do estabelecimento. Ao chegar, a equipe policial encontrou o homem no estacionamento, carregando dois pacotes de carne e quatro chocolates.

Durante a abordagem, ele não resistiu e confessou o furto ainda no local.

Confissão revela novos furtos