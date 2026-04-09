09 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Homem é preso furtando chocolates e carnes em supermercado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM São Pedro
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba.

  Um homem foi detido após ser surpreendido com carnes e chocolates furtados do supermercado Escotom, no centro de São Pedro, na regiao de Piracicaba. O caso chamou a atenção pela reincidência admitida pelo próprio ladrão, que já havia cometido crimes semelhantes no mesmo local dias antes.

LEIA MAIS

Ladrão é abordado no estacionamento

A ação começou após denúncias de clientes que perceberam movimentações suspeitas dentro do estabelecimento. Ao chegar, a equipe policial encontrou o homem no estacionamento, carregando dois pacotes de carne e quatro chocolates.

Durante a abordagem, ele não resistiu e confessou o furto ainda no local.

Confissão revela novos furtos

Além do flagrante, o suspeito revelou que já havia furtado o mesmo supermercado dois dias antes. Ele também afirmou ter voltado ao local na manhã do mesmo dia para cometer outro furto, indicando uma sequência de ações no estabelecimento.

Encaminhamento à delegacia

Após a detenção, o homem foi levado para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado ao plantão policial em Piracicaba. O caso foi registrado e segue para as providências legais.

O episódio reforça a importância das denúncias feitas por clientes e funcionários, que contribuíram diretamente para a rápida atuação da polícia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários