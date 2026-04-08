Inspirado na simbologia da Lua, que flutua e ilumina, o espetáculo propõe uma travessia musical que conecta o íntimo ao coletivo. “Boia e ilumina” reúne composições autorais e releituras atravessadas por jazz spiritual, rapjazz, afrobeat e elementos da diáspora negra, criando um repertório potente e ao mesmo tempo delicado.

A multi-instrumentista Lua Bernardo sobe ao palco do Sesc Piracicaba nesta quinta-feira (9), às 20h, para apresentar o show “Boia e ilumina”, uma experiência sonora que mistura sensibilidade, força e ancestralidade. Com entrada gratuita, a apresentação acontece na cafeteria da unidade e promete envolver o público em uma atmosfera única.

No palco, Lua divide a cena com um time de músicos que amplia ainda mais as possibilidades sonoras: Átila Silva (trompete), Mariana de Oliveira (saxofone e flauta), Thiago dos Anjos (guitarra e bandolim) e Thiago Sonho (bateria e pads).

Uma artista em movimento

Com trajetória sólida e multifacetada, Lua Bernardo é cantora, compositora, produtora e pesquisadora. Mestre em Música pela ECA-USP e em Letras pela FFLCH-USP, a artista constrói uma carreira que dialoga com diferentes linguagens e coletivos.

Ela é cofundadora do Y mã duo, já integrou projetos como Encontros Instrumentais e VEM – Vem Experimentar Música, e atualmente colabora com iniciativas como Coletivo Negro, Clarianas, Salloma Salomão e Sincrônica Al Andaluz. Também assina a produção do disco Peito esburacado, de Walter Garcia, e se prepara para lançar seu primeiro álbum solo.