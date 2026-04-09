A Correios encerrou o Plano de Demissão Voluntária (PDV) de 2026 com a saída de 3.075 funcionários. O número representa cerca de 30,7% da meta inicial, que previa até 10 mil desligamentos ao longo do ano.

Apesar da adesão abaixo do esperado, a estatal projeta impacto significativo nas contas, com economia estimada de R$ 1,4 bilhão já a partir de 2027.

Medidas além das demissões ampliam corte de gastos

Além da redução no quadro de pessoal, o plano de reestruturação inclui outras ações estratégicas para equilibrar as finanças: