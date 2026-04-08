Os serviços do Nubank apresentaram falhas na tarde desta quarta-feira (08), impactando clientes em diferentes regiões do país. A instabilidade dificultou tanto o acesso ao aplicativo quanto a realização de operações financeiras, como transferências e consultas de saldo.

De acordo com dados do site de monitoramento DownDetector, os primeiros relatos surgiram pouco depois das 12h. Em pouco tempo, o volume de notificações cresceu rapidamente, ultrapassando centenas de registros de erro.

Sem conseguir acessar o aplicativo, muitos usuários recorreram à rede social X para compartilhar as dificuldades, tornando o problema um dos assuntos comentados do momento.