08 de abril de 2026
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Nubank apresenta falhas nesta quarta-feira (8) e gera queixas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Pico de reclamações sobre o Nubank foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (8).
Pico de reclamações sobre o Nubank foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (8).

Os serviços do Nubank apresentaram falhas na tarde desta quarta-feira (08), impactando clientes em diferentes regiões do país. A instabilidade dificultou tanto o acesso ao aplicativo quanto a realização de operações financeiras, como transferências e consultas de saldo.

De acordo com dados do site de monitoramento DownDetector, os primeiros relatos surgiram pouco depois das 12h. Em pouco tempo, o volume de notificações cresceu rapidamente, ultrapassando centenas de registros de erro.

Sem conseguir acessar o aplicativo, muitos usuários recorreram à rede social X para compartilhar as dificuldades, tornando o problema um dos assuntos comentados do momento.

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Normalização gradual dos serviços

Ainda durante a tarde, por volta das 14h, o número de queixas começou a cair, indicando uma retomada progressiva do funcionamento. A redução nos registros sugeriu que os principais serviços estavam sendo restabelecidos aos poucos.

Em comunicado divulgado posteriormente, o Nubank informou que a instabilidade foi completamente resolvida. O banco digital não detalhou as causas da falha, mas garantiu que o funcionamento do aplicativo já havia sido normalizado.

Apesar da rápida recuperação, o episódio reacende o debate sobre a dependência de serviços digitais e os impactos de interrupções em plataformas financeiras cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros.

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