Usuários do Nubank voltaram a relatar bloqueios inesperados de contas e cartões em 2026, reacendendo discussões sobre os mecanismos de segurança adotados por bancos digitais. As suspensões podem ocorrer de forma preventiva quando sistemas identificam movimentações consideradas fora do padrão do cliente.

A instituição financeira afirma que as medidas fazem parte de políticas de proteção contra golpes, fraudes e possíveis práticas de lavagem de dinheiro. Apesar disso, clientes que têm acesso ao saldo interrompido relatam dificuldades imediatas para pagar contas e movimentar recursos.

O tema ganhou destaque após processos judiciais questionarem a forma como alguns bloqueios foram realizados.