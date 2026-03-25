A instabilidade em aplicativos bancários, como o do Nubank, pode ir além do simples transtorno e causar prejuízos diretos ao usuário. Quando o cliente fica impossibilitado de realizar pagamentos ou transferências, a situação pode configurar falha na prestação de serviço.
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, instituições financeiras devem garantir o funcionamento adequado de suas plataformas. Caso isso não ocorra, há possibilidade de responsabilização por danos causados aos clientes.
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Situações que podem gerar indenização
O direito ao ressarcimento pode surgir em diferentes cenários. Entre os mais comuns estão o pagamento de juros e multas por atraso de contas, perda de prazos com desconto ou até a impossibilidade de concluir transações importantes, como transferências via Pix.
Nesses casos, é essencial que o consumidor consiga demonstrar que o prejuízo ocorreu diretamente por conta da falha no aplicativo.
O que fazer diante do prejuízo
O primeiro passo é reunir provas. Prints da tela com erro no aplicativo do Nubank, comprovantes de cobranças adicionais e registros de tentativas de uso são fundamentais para embasar a reclamação.
Com essa documentação, o cliente deve entrar em contato com o atendimento da instituição e formalizar o pedido de ressarcimento, sempre anotando o número de protocolo.
Onde buscar ajuda se não houver solução
Se a resposta do Nubank não for satisfatória, o consumidor pode recorrer a órgãos de defesa, como o Procon, ou registrar uma queixa na plataforma Consumidor.gov.br. Esses canais atuam na mediação entre cliente e empresa.
Caso o problema persista, ainda é possível acionar a Justiça por meio dos Juizados Especiais Cíveis, conhecidos por processos mais ágeis e acessíveis.
Em um cenário cada vez mais digital, conhecer os próprios direitos é essencial para lidar com imprevistos e evitar que falhas tecnológicas resultem em prejuízos financeiros.