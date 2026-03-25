26 de março de 2026
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App do Nubank fora do ar? Veja quando pedir indenização

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Problemas em aplicativos de bancos que causam multas ou perdas financeiras podem ser passíveis de reparação.
Problemas em aplicativos de bancos que causam multas ou perdas financeiras podem ser passíveis de reparação.

A instabilidade em aplicativos bancários, como o do Nubank, pode ir além do simples transtorno e causar prejuízos diretos ao usuário. Quando o cliente fica impossibilitado de realizar pagamentos ou transferências, a situação pode configurar falha na prestação de serviço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, instituições financeiras devem garantir o funcionamento adequado de suas plataformas. Caso isso não ocorra, há possibilidade de responsabilização por danos causados aos clientes.

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Situações que podem gerar indenização

O direito ao ressarcimento pode surgir em diferentes cenários. Entre os mais comuns estão o pagamento de juros e multas por atraso de contas, perda de prazos com desconto ou até a impossibilidade de concluir transações importantes, como transferências via Pix.

Nesses casos, é essencial que o consumidor consiga demonstrar que o prejuízo ocorreu diretamente por conta da falha no aplicativo.

O que fazer diante do prejuízo

O primeiro passo é reunir provas. Prints da tela com erro no aplicativo do Nubank, comprovantes de cobranças adicionais e registros de tentativas de uso são fundamentais para embasar a reclamação.

Com essa documentação, o cliente deve entrar em contato com o atendimento da instituição e formalizar o pedido de ressarcimento, sempre anotando o número de protocolo.

Onde buscar ajuda se não houver solução

Se a resposta do Nubank não for satisfatória, o consumidor pode recorrer a órgãos de defesa, como o Procon, ou registrar uma queixa na plataforma Consumidor.gov.br. Esses canais atuam na mediação entre cliente e empresa.

Caso o problema persista, ainda é possível acionar a Justiça por meio dos Juizados Especiais Cíveis, conhecidos por processos mais ágeis e acessíveis.

Em um cenário cada vez mais digital, conhecer os próprios direitos é essencial para lidar com imprevistos e evitar que falhas tecnológicas resultem em prejuízos financeiros.

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