A instabilidade em aplicativos bancários, como o do Nubank, pode ir além do simples transtorno e causar prejuízos diretos ao usuário. Quando o cliente fica impossibilitado de realizar pagamentos ou transferências, a situação pode configurar falha na prestação de serviço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, instituições financeiras devem garantir o funcionamento adequado de suas plataformas. Caso isso não ocorra, há possibilidade de responsabilização por danos causados aos clientes.

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Situações que podem gerar indenização