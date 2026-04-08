A exposição ATERRA abre oficialmente nesta quarta-feira (8), em Piracicaba, e passa a receber o público para visitação a partir desta quinta-feira (9), no Sesc Piracicaba. A mostra segue em cartaz até o dia 28 de junho e reúne memórias, histórias e experiências construídas ao longo de mais de três décadas, propondo ao público uma imersão nas conexões entre identidade, subsistência e a Terra.

Realizada pelo Cacuí – Centro de Aprendizagem e Cultura do Imaflora, em parceria com o Sesc, a exposição apresenta 30 painéis que retratam vivências de diferentes comunidades e territórios. Entre os destaques estão povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores e populações urbanas, evidenciando como a relação com o solo atravessa diferentes modos de vida.

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Reflexão sobre pertencimento e futuro