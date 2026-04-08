A corrida por ingressos da Copa do Mundo de 2026 ganhou contornos inéditos e vem assustando torcedores ao redor do mundo. A combinação entre preços dinâmicos e a plataforma oficial de revenda elevou os valores a níveis históricos, com entradas para a final chegando perto da marca de R$ 1 milhão em alguns anúncios.
Os bilhetes mais caros disponibilizados diretamente pela Fifa já apresentam cifras elevadas. Para a decisão do torneio, o valor máximo saltou para cerca de US$ 10.990 (aproximadamente R$ 56,8 mil), superando com folga projeções iniciais feitas ainda no período de candidatura do evento.
No entanto, é no mercado de revenda autorizado que os números atingem outro patamar. Anúncios para a mesma partida decisiva ultrapassam R$ 900 mil, impulsionados pela alta demanda e pela liberdade de precificação dentro da plataforma.
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Jogos do Brasil também entram na escalada
As partidas da seleção brasileira seguem a mesma tendência de valorização. Na estreia, contra Marrocos, os ingressos disponíveis estão restritos a pacotes premium, com preços iniciais elevados. No mercado secundário, os valores podem ultrapassar R$ 100 mil em setores mais exclusivos.
O cenário se intensifica no encerramento da fase de grupos. O confronto contra a Escócia aparece entre os mais caros da primeira fase, com anúncios que chegam a cifras superiores a R$ 700 mil, refletindo a forte procura e a limitação de oferta.
Modelo de preços gera críticas globais
A política de preços dinâmicos, baseada na variação entre oferta e demanda, tem sido alvo de questionamentos em diferentes países. O modelo, comum em grandes eventos, permite ajustes constantes nos valores e influencia diretamente o custo final para o torcedor.
A estratégia reacende discussões sobre acessibilidade no futebol e o perfil do público nos estádios. Enquanto a organização sustenta que o sistema amplia opções e pode gerar recursos para o desenvolvimento do esporte, críticos apontam o risco de elitização do torneio.
O debate também ultrapassa o universo esportivo e alcança o entretenimento como um todo, onde práticas semelhantes já provocaram reações negativas de fãs e movimentos regulatórios em alguns mercados.