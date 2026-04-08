A corrida por ingressos da Copa do Mundo de 2026 ganhou contornos inéditos e vem assustando torcedores ao redor do mundo. A combinação entre preços dinâmicos e a plataforma oficial de revenda elevou os valores a níveis históricos, com entradas para a final chegando perto da marca de R$ 1 milhão em alguns anúncios.

Os bilhetes mais caros disponibilizados diretamente pela Fifa já apresentam cifras elevadas. Para a decisão do torneio, o valor máximo saltou para cerca de US$ 10.990 (aproximadamente R$ 56,8 mil), superando com folga projeções iniciais feitas ainda no período de candidatura do evento.

No entanto, é no mercado de revenda autorizado que os números atingem outro patamar. Anúncios para a mesma partida decisiva ultrapassam R$ 900 mil, impulsionados pela alta demanda e pela liberdade de precificação dentro da plataforma.