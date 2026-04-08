O piracicabano Luan Giacomini, de 22 anos, novamente fez história no jiu-jitsu representando as cores de nossa cidade. No último dia 30, o jovem atleta da Noiva da Colina conquistou o bicampeonato do Sul-Americano de Jiu-Jitsu, evento realizado na capital paulista.
Luan, que atualmente compete pela faixa roxa – no jiu-jítsu e também no judô -, fez uma única luta na categoria pesado e conquistou o título. A conquista é mais uma entre as várias taças e medalhas que o atleta já ganhou em sua trajetória no esporte.
O piracicabano tem as seguintes conquistas na modalidade: duas vezes campeão e uma vez terceiro lugar no Sul-Americano; terceiro lugar no Pan-Americano; segundo lugar no Campeonato Nacional; campeão e vice-campeão do Campeonato Estadual; campeão Internacional BJJ; e 50 vezes campeão regional.
Praticante de jiu-jítsu há mais de 10 anos, Luan agora treina para os desafios futuros em sua categoria. O próximo evento confirmado para o piracicabano é a IV Copa Comandos, que ocorrerá na vizinha cidade de Limeira, no dia 17 de maio deste ano.
O ESPORTE
O jiu-jitsu é uma arte marcial focada em técnicas de alavanca, controle e finalização, permitindo que uma pessoa menor vença alguém maior usando técnica em vez de força. Ele tem origem no Japão, mas ficou muito conhecido no mundo através do Brasil, com o chamado jiu-jitsu brasileiro (BJJ).
A luta acontece principalmente no chão e o objetivo é dominar o adversário e fazê-lo desistir. Isso é feito com estrangulamentos ou chaves nas articulações. Os principais elementos são: quedas (levar o oponente ao chão); posições de controle (montada, guarda, costas) e finalizações (golpes que forçam a desistência).
A progressão das faixas normalmente é: Branca, Azul, Roxa, Marrom e Preta. Cada faixa pode levar anos de treino — especialmente a preta, que costuma levar 8–12 anos. Apesar de parecer intenso, é considerado um esporte relativamente seguro - há muito respeito entre praticantes de artes marciais.
Fora da competição, o esporte também traz muitos benefícios: melhora o condicionamento físico; desenvolve autodefesa; aumenta a disciplina e confiança; ajuda no controle emocional.