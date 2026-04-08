O piracicabano Luan Giacomini, de 22 anos, novamente fez história no jiu-jitsu representando as cores de nossa cidade. No último dia 30, o jovem atleta da Noiva da Colina conquistou o bicampeonato do Sul-Americano de Jiu-Jitsu, evento realizado na capital paulista.

Luan, que atualmente compete pela faixa roxa – no jiu-jítsu e também no judô -, fez uma única luta na categoria pesado e conquistou o título. A conquista é mais uma entre as várias taças e medalhas que o atleta já ganhou em sua trajetória no esporte.

O piracicabano tem as seguintes conquistas na modalidade: duas vezes campeão e uma vez terceiro lugar no Sul-Americano; terceiro lugar no Pan-Americano; segundo lugar no Campeonato Nacional; campeão e vice-campeão do Campeonato Estadual; campeão Internacional BJJ; e 50 vezes campeão regional.