08 de abril de 2026
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ALÍVIO PARA O BOLSO

Veja 10 hábitos ao dirigir que reduzem o gasto com combustível

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Com gasolina e etanol mais caros, cada quilômetro rodado pesa no bolso.
Com gasolina e etanol mais caros, cada quilômetro rodado pesa no bolso.

Diante dos sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis, economizar ao volante deixou de ser apenas uma escolha e passou a ser uma necessidade para muitos motoristas. A forma como o veículo é conduzido, somada aos cuidados com a manutenção, tem impacto direto no consumo — e pode fazer diferença significativa no orçamento ao longo do mês.

Mais do que mudanças radicais, são atitudes simples e consistentes que ajudam a reduzir o gasto e tornam o uso do carro mais eficiente no dia a dia.

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Direção mais suave evita desperdícios

A maneira de dirigir é um dos principais fatores que influenciam o consumo de combustível. Acelerações bruscas, freadas constantes e variações frequentes de velocidade exigem mais do motor e aumentam o gasto.

Por outro lado, manter uma condução estável, com velocidade constante e antecipando o comportamento do trânsito, contribui para um melhor aproveitamento do combustível.

Hábitos simples que fazem diferença

Na prática, algumas atitudes podem ser incorporadas facilmente à rotina e fazem diferença no fim do mês. Confira:

  1. Evitar arrancadas bruscas;
  2. Reduzir freadas desnecessárias;
  3. Manter velocidade constante sempre que possível;
  4. Antecipar o trânsito para dirigir de forma mais fluida;
  5. Trocar as marchas no momento adequado;
  6. Evitar carregar peso desnecessário no veículo;
  7. Utilizar o ar-condicionado com moderação;
  8. Planejar trajetos para fugir de congestionamentos;
  9. Optar por rotas mais curtas e com melhor fluxo;
  10. Manter os pneus sempre calibrados corretamente.

Manutenção em dia é essencial

Cuidar do veículo é outro ponto fundamental para garantir eficiência. Pneus descalibrados, filtros sujos e óleo fora do prazo comprometem o funcionamento do motor e elevam o consumo de combustível.

Manter revisões periódicas, trocar filtros e utilizar o óleo adequado dentro do prazo são medidas que ajudam a preservar o desempenho do carro e evitar gastos maiores no futuro.

Com disciplina e atenção aos detalhes, essas práticas podem ser incorporadas à rotina de forma natural. O resultado aparece gradualmente, tanto na redução do consumo quanto no alívio do orçamento, especialmente em tempos de combustível caro.

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