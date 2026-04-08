Diante dos sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis, economizar ao volante deixou de ser apenas uma escolha e passou a ser uma necessidade para muitos motoristas. A forma como o veículo é conduzido, somada aos cuidados com a manutenção, tem impacto direto no consumo — e pode fazer diferença significativa no orçamento ao longo do mês.

Mais do que mudanças radicais, são atitudes simples e consistentes que ajudam a reduzir o gasto e tornam o uso do carro mais eficiente no dia a dia.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Direção mais suave evita desperdícios