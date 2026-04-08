Diante dos sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis, economizar ao volante deixou de ser apenas uma escolha e passou a ser uma necessidade para muitos motoristas. A forma como o veículo é conduzido, somada aos cuidados com a manutenção, tem impacto direto no consumo — e pode fazer diferença significativa no orçamento ao longo do mês.
Mais do que mudanças radicais, são atitudes simples e consistentes que ajudam a reduzir o gasto e tornam o uso do carro mais eficiente no dia a dia.
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Direção mais suave evita desperdícios
A maneira de dirigir é um dos principais fatores que influenciam o consumo de combustível. Acelerações bruscas, freadas constantes e variações frequentes de velocidade exigem mais do motor e aumentam o gasto.
Por outro lado, manter uma condução estável, com velocidade constante e antecipando o comportamento do trânsito, contribui para um melhor aproveitamento do combustível.
Hábitos simples que fazem diferença
Na prática, algumas atitudes podem ser incorporadas facilmente à rotina e fazem diferença no fim do mês. Confira:
- Evitar arrancadas bruscas;
- Reduzir freadas desnecessárias;
- Manter velocidade constante sempre que possível;
- Antecipar o trânsito para dirigir de forma mais fluida;
- Trocar as marchas no momento adequado;
- Evitar carregar peso desnecessário no veículo;
- Utilizar o ar-condicionado com moderação;
- Planejar trajetos para fugir de congestionamentos;
- Optar por rotas mais curtas e com melhor fluxo;
- Manter os pneus sempre calibrados corretamente.
Manutenção em dia é essencial
Cuidar do veículo é outro ponto fundamental para garantir eficiência. Pneus descalibrados, filtros sujos e óleo fora do prazo comprometem o funcionamento do motor e elevam o consumo de combustível.
Manter revisões periódicas, trocar filtros e utilizar o óleo adequado dentro do prazo são medidas que ajudam a preservar o desempenho do carro e evitar gastos maiores no futuro.
Com disciplina e atenção aos detalhes, essas práticas podem ser incorporadas à rotina de forma natural. O resultado aparece gradualmente, tanto na redução do consumo quanto no alívio do orçamento, especialmente em tempos de combustível caro.