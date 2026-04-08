A análise setorial aponta que a indústria seria a mais afetada, com perdas estimadas em R$ 25,4 bilhões, seguida pelos setores de serviços, comércio e agropecuária. O recorte reforça a avaliação de que mudanças na jornada, incluindo o fim do modelo 6x1, têm impacto direto em cadeias produtivas intensivas em mão de obra e que demandam operação contínua.

O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força após a divulgação, na última terça-feira (7), de um levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estudo estima um impacto negativo de R$ 76 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em caso de redução da jornada de trabalho — o equivalente a cerca de 0,7% da economia nacional. O dado amplia a discussão ao evidenciar efeitos que vão além das relações trabalhistas, alcançando a esfera macroeconômica.

Para o presidente do Simespi (sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), Paulo Estevam Camargo, os dados contribuem para qualificar o debate ao trazer evidências concretas sobre os possíveis efeitos econômicos da proposta. “O levantamento confirma uma preocupação recorrente do setor industrial: mudanças estruturais na jornada de trabalho, quando não acompanhadas de ganhos de produtividade, tendem a gerar desequilíbrios no sistema produtivo”, afirma.

Segundo ele, a estimativa de retração do PIB está diretamente ligada ao aumento do custo do trabalho e à dificuldade de recompor as horas reduzidas. A própria CNI aponta que a diminuição da jornada elevaria o custo por trabalhador, com reflexos ao longo de toda a cadeia produtiva e possível repasse aos preços finais. “Esse efeito é especialmente sensível na indústria, onde as margens já são pressionadas e a competitividade internacional é um desafio constante”, acrescenta.

Outro ponto destacado pelo dirigente é o risco de perda de competitividade da produção nacional. O estudo indica que a redução da jornada pode ampliar a exposição do Brasil ao mercado externo, com queda nas exportações e aumento das importações — cenário que pode acelerar o processo de desindustrialização. “Qualquer alteração precisa considerar o impacto sistêmico sobre a indústria e a economia como um todo”, pontua.

Pressão sobre custos e empresas