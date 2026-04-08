Uma frente fria chegou a Piracicaba na madrugada desta quarta-feira (08) e marcou o início das chuvas na cidade. A mudança no tempo ocorre após dias de estabilidade e altera as condições climáticas em toda a região.
Com a entrada do sistema, as temperaturas devem ficar mais amenas, com uma leve sensação daquele 'friozinho' ao longo do dia. O avanço da frente fria também contribui para o aumento da nebulosidade e para pancadas de chuva em diferentes partes do dia.
Saiba mais:
A previsão indica a continuidade das chuvas, com possibilidade de temporais até esta quinta-feira (09), abrangendo todo o estado de São Paulo. Em alguns momentos, as precipitações podem ocorrer com intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.
De acordo com dados meteorológicos, os próximos dias devem ser marcados por variação nas temperaturas. A máxima prevista é de 29°C, enquanto a mínima pode chegar a 16°C, principalmente durante as madrugadas e no início das manhãs.
A tendência é de manutenção do tempo instável, com períodos de chuva intercalados ao longo do dia. Em intervalos sem precipitação, o céu deve permanecer com muitas nuvens, o que contribui para manter as temperaturas mais baixas.
A orientação é para que moradores acompanhem as atualizações da previsão do tempo, já que as condições podem sofrer mudanças ao longo dos próximos dias em função do avanço da frente fria pelo estado.