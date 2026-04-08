Com a entrada do sistema, as temperaturas devem ficar mais amenas, com uma leve sensação daquele 'friozinho' ao longo do dia. O avanço da frente fria também contribui para o aumento da nebulosidade e para pancadas de chuva em diferentes partes do dia.

Uma frente fria chegou a Piracicaba na madrugada desta quarta-feira (08) e marcou o início das chuvas na cidade. A mudança no tempo ocorre após dias de estabilidade e altera as condições climáticas em toda a região.

A previsão indica a continuidade das chuvas, com possibilidade de temporais até esta quinta-feira (09), abrangendo todo o estado de São Paulo. Em alguns momentos, as precipitações podem ocorrer com intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

De acordo com dados meteorológicos, os próximos dias devem ser marcados por variação nas temperaturas. A máxima prevista é de 29°C, enquanto a mínima pode chegar a 16°C, principalmente durante as madrugadas e no início das manhãs.

A tendência é de manutenção do tempo instável, com períodos de chuva intercalados ao longo do dia. Em intervalos sem precipitação, o céu deve permanecer com muitas nuvens, o que contribui para manter as temperaturas mais baixas.