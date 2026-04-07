Encontrar um buraco no quintal pode acender o alerta imediato, mas nem sempre isso significa a presença de uma cobra. Em muitos casos, a abertura no solo pertence a outros animais ou sequer está em uso. Antes de qualquer decisão, a orientação é observar o ambiente com atenção e buscar sinais que realmente indiquem atividade de serpentes.

Esses animais costumam aparecer em locais que oferecem abrigo e alimento, como áreas com mato alto, acúmulo de materiais ou presença de roedores. Por isso, o cenário ao redor do buraco costuma dizer mais do que a abertura em si.

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Sinais que indicam presença de cobra