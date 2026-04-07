Encontrar um buraco no quintal pode acender o alerta imediato, mas nem sempre isso significa a presença de uma cobra. Em muitos casos, a abertura no solo pertence a outros animais ou sequer está em uso. Antes de qualquer decisão, a orientação é observar o ambiente com atenção e buscar sinais que realmente indiquem atividade de serpentes.
Esses animais costumam aparecer em locais que oferecem abrigo e alimento, como áreas com mato alto, acúmulo de materiais ou presença de roedores. Por isso, o cenário ao redor do buraco costuma dizer mais do que a abertura em si.
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Sinais que indicam presença de cobra
Cobras não têm o hábito de cavar tocas. Elas geralmente ocupam buracos já existentes, com entradas pequenas, arredondadas e pouco chamativas.
Para identificar se há atividade recente, alguns indícios fazem diferença:
- Restos de pele trocada, finos e esbranquiçados;
- Fezes escuras e alongadas, com ponta clara;
- Marcas sinuosas no solo ou na grama.
A ausência desses sinais pode indicar que o espaço está desocupado ou sendo usado por outro tipo de animal.
Como diferenciar de outras tocas
Nem todo buraco no jardim é motivo de preocupação com serpentes. Outros animais também utilizam o solo como abrigo, e alguns detalhes ajudam a distinguir:
- Terra solta acumulada na entrada costuma ser sinal de roedores;
- Plantas danificadas indicam animais que se alimentam de raízes;
- Buracos maiores e inclinados podem ser feitos por tatus.
Além disso, entradas com teias de aranha geralmente apontam que o local não está ativo.
Medidas simples para evitar riscos
Ao suspeitar da presença de cobra, o mais importante é não tentar mexer no buraco. A estratégia mais eficaz é tornar o quintal menos atrativo para esses animais.
Algumas ações ajudam nesse controle:
- Manter o gramado aparado;
- Evitar acúmulo de entulho, madeira e folhas secas;
- Guardar alimentos e lixo de forma adequada;
- Reduzir a presença de roedores.
Se uma cobra for vista em área de circulação, o recomendado é acionar o Corpo de Bombeiros ou órgãos ambientais. Fechar o buraco por conta própria não resolve o problema e pode fazer o animal buscar outro esconderijo próximo.
A presença de serpentes em áreas residenciais está ligada ao equilíbrio ambiental e dificilmente pode ser eliminada por completo. No entanto, com cuidados básicos e atenção ao espaço, é possível reduzir riscos e evitar encontros inesperados no dia a dia.