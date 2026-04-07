07 de abril de 2026
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MEDO E CORRERIA

Pitbulls invadem escola durante aula e causam tensão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Moriente/GCM Limeira
Os dois cães invadiram a escola no horário de aula.
Os dois cães invadiram a escola no horário de aula.

 Uma situação de risco surpreendeu alunos e funcionários de uma escola estadual em Limeira, na região de Piracicaba, na noite desta segunda-feira (6). Dois cães da raça pitbull invadiram a escola Brasil em pleno horário de aula, provocando momentos de tensão dentro da unidade de ensino.

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Apesar do susto, ninguém se feriu.

Entrada repentina assusta equipe escolar

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os animais conseguiram acesso pela parte dos fundos da escola justamente no momento em que era realizada a entrega de alimentos para a merenda.

A presença inesperada dos cães gerou preocupação imediata, já que o incidente ocorreu enquanto estudantes estavam em sala. Os pitbulls seguiram até a quadra esportiva, onde permaneceram contidos graças aos portões fechados.

Ação rápida evita tragédia

A GCM foi acionada por volta das 20h e acompanhou a ocorrência de perto. A contenção dos animais em uma área isolada foi essencial para evitar um cenário mais grave.

Pouco tempo depois, a tutora dos cães chegou ao local e conseguiu retirá-los com segurança, encerrando a situação sem feridos.

Falha estrutural permitiu fuga

De acordo com a responsável, os animais escaparam após danificarem o portão da residência. Ela relatou que havia se mudado recentemente, o que pode ter contribuído para a falha na contenção.

O caso acende um alerta sobre a responsabilidade na guarda de animais de grande porte, principalmente em áreas urbanas com grande circulação de pessoas.

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