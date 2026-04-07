Uma situação de risco surpreendeu alunos e funcionários de uma escola estadual em Limeira, na região de Piracicaba, na noite desta segunda-feira (6). Dois cães da raça pitbull invadiram a escola Brasil em pleno horário de aula, provocando momentos de tensão dentro da unidade de ensino.

Entrada repentina assusta equipe escolar

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), os animais conseguiram acesso pela parte dos fundos da escola justamente no momento em que era realizada a entrega de alimentos para a merenda.

A presença inesperada dos cães gerou preocupação imediata, já que o incidente ocorreu enquanto estudantes estavam em sala. Os pitbulls seguiram até a quadra esportiva, onde permaneceram contidos graças aos portões fechados.