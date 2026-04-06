A região de Piracicaba começa a semana com 1.219 oportunidades de emprego abertas a partir desta segunda-feira (6). As vagas estão distribuídas entre cinco cidades, incluindo Piracicaba e contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação e os currículos devem ser entregues nos respectivos endereços.

Santa Bárbara d'Oeste — 1.077 vagas

? empregos@santabarbara.sp.gov.br

? Rua do Ósmio, 975 – Villa Multimall

? Terça a sexta (10h às 22h) | sábado (10h às 16h)

Vagas

Açougueiro (2)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de cozinha (13)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de fundição (2)

Ajudante de limpeza (6)

Ajudante de marcenaria (1)

Ajudante de produção (110)

Ajudante de serviços gerais (3)

Ajudante geral

Ajudante geral (obras) (5)

Ajudante geral/aprendiz (1)

Ajudante operador de máquina (1)

Ajudante/servente de obras (3)

Ajustador/montador (1)

Alimentador de linha de produção (8)

Almoxarife (1)

Almoxarife júnior (1)

Analista de vendas (1)

Analista fiscal (1)

Assessor de atendimento (1)

Assistente comercial (3)

Assistente contábil (1)

Assistente de PCP (1)

Assistente de TI (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente técnico (2)

Atendente (4)

Atendente/balconista (1)

Atendente de vendas

Atendente fechador (8)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de açougue (2)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de DP (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de jardinagem (10)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de logística

Auxiliar de loja (1)

Auxiliar de movimentação de cargas (20)

Auxiliar de produção (101)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar de serviços gerais/jardinagem (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar logístico (100)

Auxiliar mecânico industrial (2)

Balconista (3)

Balconista de açougue

Balconista de padaria (9)

Caixa/atendente (1)

Caldeirista (2)

Carpinteiro (5)

Coletor de lixo (20)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (49)

Coordenador de restaurante (1)

Cortador (3)

Costureiro

Cozinheiro (5)

Cozinheiro industrial (1)

Cozinheiro sênior (1)

Dobrador de chapas (1)

Eletricista de manutenção (3)

Empilhadeirista (1)

Empregado doméstico (3)

Encarregado de obras (1)

Enfestador/cortador de tecidos (1)

Engenheiro de automação

Estagiário contábil (2)

Estagiário de DP (1)

Estagiário engenharia (1)

Estagiário programador (2)

Estagiário administração (1)

Estoquista (3)

Estoquista/serviços gerais (1)

Expedidor (2)

Faxineiro (2)

Funileiro industrial

Gerente de negócios (4)

Gerente de restaurante (1)

Gerente/vendedor (1)

Instalador de sistemas (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico moleiro (1)

Meio oficial de cozinha

Montador de móveis (1)

Montador/entregador (3)

Motorista (52)

Motorista caminhão (1)

Motorista micro-ônibus (5)

Motorista ônibus (5)

Motorista van (5)

Nutricionista (1)

Oficial de manutenção (1)

Operador de cafeteria/padaria

Operador de caixa (10)

Operador de central de reciclagem (2)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de estaca raiz (3)

Operador de grua (1)

Operador de loja (3)

Operador de máquina (19)

Operador de costura industrial (20)

Operador de máquina de esponja (1)

Operador de trefila

Operador de produção (10)

Operador de produção (prensa) (2)

Operador produção/solda (1)

Operador de roçadeira (14)

Operador de router (1)

Operador solo grampeado (3)

Operador de tecido (2)

Operador de telemarketing (14)

Operador de torno (2)

Operador de tratamento superfície

Operador logístico (30)

Padeiro (2)

Pedreiro (8)

Pintor (2)

Pintor industrial (3)

Porteiro (1)

Pré-vendas (2)

Preparador CNC (1)

Preparador/operador CNC (2)

Preparador/operador usinagem

Programador de automação (1)

Programador CNC (2)

Repositor (diversas áreas)

Revisor (20)

Revisor de tecidos (1)

Salgadeiro

Serralheiro (2)

Serralheiro artístico (1)

Servente de obras (2)

Soldador (2)

Tecelão (1)

Técnico laboratório/eletrônico (1)

Técnico manutenção (1)

Técnico mecânico (2)

Técnico mecânico/eletrônico (2)

Telhadista

Trabalhador de piquete (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor (12)

Vendedor de móveis (1)

Vendedor autônomo (3)

Vendedor online (1)

Vistoriador veicular (1)

Zelador (5)

Cosmópolis — 96 vagas