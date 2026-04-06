A região de Piracicaba começa a semana com 1.219 oportunidades de emprego abertas a partir desta segunda-feira (6). As vagas estão distribuídas entre cinco cidades, incluindo Piracicaba e contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação e os currículos devem ser entregues nos respectivos endereços.
Santa Bárbara d'Oeste — 1.077 vagas
? empregos@santabarbara.sp.gov.br
? Rua do Ósmio, 975 – Villa Multimall
? Terça a sexta (10h às 22h) | sábado (10h às 16h)
Vagas
- Açougueiro (2)
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de cozinha (13)
- Ajudante de eletricista (1)
- Ajudante de fundição (2)
- Ajudante de limpeza (6)
- Ajudante de marcenaria (1)
- Ajudante de produção (110)
- Ajudante de serviços gerais (3)
- Ajudante geral
- Ajudante geral (obras) (5)
- Ajudante geral/aprendiz (1)
- Ajudante operador de máquina (1)
- Ajudante/servente de obras (3)
- Ajustador/montador (1)
- Alimentador de linha de produção (8)
- Almoxarife (1)
- Almoxarife júnior (1)
- Analista de vendas (1)
- Analista fiscal (1)
- Assessor de atendimento (1)
- Assistente comercial (3)
- Assistente contábil (1)
- Assistente de PCP (1)
- Assistente de TI (1)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente técnico (2)
- Atendente (4)
- Atendente/balconista (1)
- Atendente de vendas
- Atendente fechador (8)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de açougue (2)
- Auxiliar de cozinha (7)
- Auxiliar de DP (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de jardinagem (10)
- Auxiliar de limpeza (6)
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de loja (1)
- Auxiliar de movimentação de cargas (20)
- Auxiliar de produção (101)
- Auxiliar de serviços gerais (9)
- Auxiliar de serviços gerais/jardinagem (1)
- Auxiliar de vendas (1)
- Auxiliar logístico (100)
- Auxiliar mecânico industrial (2)
- Balconista (3)
- Balconista de açougue
- Balconista de padaria (9)
- Caixa/atendente (1)
- Caldeirista (2)
- Carpinteiro (5)
- Coletor de lixo (20)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (49)
- Coordenador de restaurante (1)
- Cortador (3)
- Costureiro
- Cozinheiro (5)
- Cozinheiro industrial (1)
- Cozinheiro sênior (1)
- Dobrador de chapas (1)
- Eletricista de manutenção (3)
- Empilhadeirista (1)
- Empregado doméstico (3)
- Encarregado de obras (1)
- Enfestador/cortador de tecidos (1)
- Engenheiro de automação
- Estagiário contábil (2)
- Estagiário de DP (1)
- Estagiário engenharia (1)
- Estagiário programador (2)
- Estagiário administração (1)
- Estoquista (3)
- Estoquista/serviços gerais (1)
- Expedidor (2)
- Faxineiro (2)
- Funileiro industrial
- Gerente de negócios (4)
- Gerente de restaurante (1)
- Gerente/vendedor (1)
- Instalador de sistemas (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de manutenção (2)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico moleiro (1)
- Meio oficial de cozinha
- Montador de móveis (1)
- Montador/entregador (3)
- Motorista (52)
- Motorista caminhão (1)
- Motorista micro-ônibus (5)
- Motorista ônibus (5)
- Motorista van (5)
- Nutricionista (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de cafeteria/padaria
- Operador de caixa (10)
- Operador de central de reciclagem (2)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de estaca raiz (3)
- Operador de grua (1)
- Operador de loja (3)
- Operador de máquina (19)
- Operador de costura industrial (20)
- Operador de máquina de esponja (1)
- Operador de trefila
- Operador de produção (10)
- Operador de produção (prensa) (2)
- Operador produção/solda (1)
- Operador de roçadeira (14)
- Operador de router (1)
- Operador solo grampeado (3)
- Operador de tecido (2)
- Operador de telemarketing (14)
- Operador de torno (2)
- Operador de tratamento superfície
- Operador logístico (30)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (8)
- Pintor (2)
- Pintor industrial (3)
- Porteiro (1)
- Pré-vendas (2)
- Preparador CNC (1)
- Preparador/operador CNC (2)
- Preparador/operador usinagem
- Programador de automação (1)
- Programador CNC (2)
- Repositor (diversas áreas)
- Revisor (20)
- Revisor de tecidos (1)
- Salgadeiro
- Serralheiro (2)
- Serralheiro artístico (1)
- Servente de obras (2)
- Soldador (2)
- Tecelão (1)
- Técnico laboratório/eletrônico (1)
- Técnico manutenção (1)
- Técnico mecânico (2)
- Técnico mecânico/eletrônico (2)
- Telhadista
- Trabalhador de piquete (1)
- Trabalhador rural (1)
- Vendedor (12)
- Vendedor de móveis (1)
- Vendedor autônomo (3)
- Vendedor online (1)
- Vistoriador veicular (1)
- Zelador (5)
Cosmópolis — 96 vagas
? crtc@cosmopolis.sp.gov.br
? Rua Otto Herbest, Centro
? Horário comercial
Vagas
- Ajudante civil (1)
- Ajudante de eletricista (2)
- Ajudante de jardinagem (4)
- Ajudante de lavanderia (15)
- Ajudante geral (2)
- Alimentador de produção (2)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Assistente de faturamento (1)
- Assistente de transporte (1)
- Assistente financeiro
- Assistente HSE (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de controle de qualidade (1)
- Auxiliar de estoque (3)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de galvanização (2)
- Auxiliar de limpeza (6)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de montagem jr. (4)
- Auxiliar de processos industriais (3)
- Auxiliar de produção (9)
- Auxiliar de produção/manutenção (3)
- Auxiliar logístico (1)
- Auxiliar preparador de rações (5)
- Auxiliar técnico (4)
- Biomédico (1)
- Carpinteiro (1)
- Conferente (1)
- Eletricista (2)
- Eletricista montador (4)
- Encarregado de oficina (1)
- Estagiário de direito (3)
- Expedidor/carregador (2)
- Jardineiro (1)
- Lavador/operador de máquinas (2)
- Manobrista categoria E (1)
- Motorista (1)
- Motorista de van e micro (5)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de máquinas (20)
- Operador de transpaleteira (1)
- Pedreiro (1)
- Pintor (4)
- Porteiro (2)
- Revisor dobrador (15)
- Roçador (4)
- Serviços gerais (1)
- Técnico de enfermagem/enfermeiro (1)
- Técnico de planejamento (1)
- Trabalhador no cultivo de flores (1)
Piracicaba — 25 vagas
? entrevistacatpiracicaba@gmail.com
? Segunda a sexta (8h30 às 16h30)
Vagas
- Programador de centro de usinagem
- Rebarbador
- Soldador
- Técnico eletrônico
- Torneiro mecânico
- Faxineiro
- Ferramenteiro
- Inspetor de qualidade
- Meio oficial de refrigeração
- Operador de centro de usinagem
- Operador de extrusora
- Operador de máquinas
- Operador de roçadeira/jardineiro
- Operador de telemarketing
- Pizzaiolo
- Agente de limpeza
- Ajudante de obras
- Ajudante geral
- Almoxarife
- Aprendiz de CNC
- Atendente de loja
- Auxiliar mecânico
- Auxiliar técnico
- Caldeireiro
- Eletricista
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Limeira — 10 vagas
? Cadastro pelo site do PAT https://www.limeira.sp.gov.br/pat
? Segunda a sexta (9h às 16h)
Vagas
- Auxiliar de borracharia
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de pátio
- Auxiliar de produção
- Borracheiro júnior
- Gerente comercial
- Mecânico de veículos pesados
- Promotor de vendas
- Servente de limpeza
- Trocador de óleo
São Pedro — 11 vagas
? patsaopedro@sde.sp.gov.br
? (19) 3481-9392
? Av. dos Imigrantes, 688 – Vale do Sol
? Segunda a sexta (9h às 17h) | sábado (9h às 13h)
Vagas
- Ajudante de manutenção
- Ajudante de motorista
- Ajudante de produção
- Analista de TI
- Camareiro
- Designer gráfico
- Encarregado de bar
- Montador de móveis
- Pedreiro
- Servente de pedreiro
- Vendedor