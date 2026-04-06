06 de abril de 2026
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EMPREGOS HOJE

Mais de mil vagas abertas na região de Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 4 min
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Uma das vags é para Pizzaiolo
Uma das vags é para Pizzaiolo

A região de Piracicaba começa a semana com 1.219 oportunidades de emprego abertas a partir desta segunda-feira (6). As vagas estão distribuídas entre cinco cidades, incluindo Piracicaba e contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação e os currículos devem ser entregues nos respectivos endereços.

 Santa Bárbara d'Oeste — 1.077 vagas

? empregos@santabarbara.sp.gov.br

? Rua do Ósmio, 975 – Villa Multimall
? Terça a sexta (10h às 22h) | sábado (10h às 16h)

Vagas

  • Açougueiro (2)
  • Ajudante de caminhão (2)
  • Ajudante de cozinha (13)
  • Ajudante de eletricista (1)
  • Ajudante de fundição (2)
  • Ajudante de limpeza (6)
  • Ajudante de marcenaria (1)
  • Ajudante de produção (110)
  • Ajudante de serviços gerais (3)
  • Ajudante geral
  • Ajudante geral (obras) (5)
  • Ajudante geral/aprendiz (1)
  • Ajudante operador de máquina (1)
  • Ajudante/servente de obras (3)
  • Ajustador/montador (1)
  • Alimentador de linha de produção (8)
  • Almoxarife (1)
  • Almoxarife júnior (1)
  • Analista de vendas (1)
  • Analista fiscal (1)
  • Assessor de atendimento (1)
  • Assistente comercial (3)
  • Assistente contábil (1)
  • Assistente de PCP (1)
  • Assistente de TI (1)
  • Assistente de vendas (1)
  • Assistente técnico (2)
  • Atendente (4)
  • Atendente/balconista (1)
  • Atendente de vendas
  • Atendente fechador (8)
  • Auxiliar administrativo (3)
  • Auxiliar de açougue (2)
  • Auxiliar de cozinha (7)
  • Auxiliar de DP (1)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de jardinagem (10)
  • Auxiliar de limpeza (6)
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de loja (1)
  • Auxiliar de movimentação de cargas (20)
  • Auxiliar de produção (101)
  • Auxiliar de serviços gerais (9)
  • Auxiliar de serviços gerais/jardinagem (1)
  • Auxiliar de vendas (1)
  • Auxiliar logístico (100)
  • Auxiliar mecânico industrial (2)
  • Balconista (3)
  • Balconista de açougue
  • Balconista de padaria (9)
  • Caixa/atendente (1)
  • Caldeirista (2)
  • Carpinteiro (5)
  • Coletor de lixo (20)
  • Confeiteiro (1)
  • Consultor de vendas (49)
  • Coordenador de restaurante (1)
  • Cortador (3)
  • Costureiro
  • Cozinheiro (5)
  • Cozinheiro industrial (1)
  • Cozinheiro sênior (1)
  • Dobrador de chapas (1)
  • Eletricista de manutenção (3)
  • Empilhadeirista (1)
  • Empregado doméstico (3)
  • Encarregado de obras (1)
  • Enfestador/cortador de tecidos (1)
  • Engenheiro de automação
  • Estagiário contábil (2)
  • Estagiário de DP (1)
  • Estagiário engenharia (1)
  • Estagiário programador (2)
  • Estagiário administração (1)
  • Estoquista (3)
  • Estoquista/serviços gerais (1)
  • Expedidor (2)
  • Faxineiro (2)
  • Funileiro industrial
  • Gerente de negócios (4)
  • Gerente de restaurante (1)
  • Gerente/vendedor (1)
  • Instalador de sistemas (1)
  • Lavador de veículos (1)
  • Marceneiro (1)
  • Mecânico de manutenção (2)
  • Mecânico diesel (1)
  • Mecânico moleiro (1)
  • Meio oficial de cozinha
  • Montador de móveis (1)
  • Montador/entregador (3)
  • Motorista (52)
  • Motorista caminhão (1)
  • Motorista micro-ônibus (5)
  • Motorista ônibus (5)
  • Motorista van (5)
  • Nutricionista (1)
  • Oficial de manutenção (1)
  • Operador de cafeteria/padaria
  • Operador de caixa (10)
  • Operador de central de reciclagem (2)
  • Operador de empilhadeira (4)
  • Operador de estaca raiz (3)
  • Operador de grua (1)
  • Operador de loja (3)
  • Operador de máquina (19)
  • Operador de costura industrial (20)
  • Operador de máquina de esponja (1)
  • Operador de trefila
  • Operador de produção (10)
  • Operador de produção (prensa) (2)
  • Operador produção/solda (1)
  • Operador de roçadeira (14)
  • Operador de router (1)
  • Operador solo grampeado (3)
  • Operador de tecido (2)
  • Operador de telemarketing (14)
  • Operador de torno (2)
  • Operador de tratamento superfície
  • Operador logístico (30)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (8)
  • Pintor (2)
  • Pintor industrial (3)
  • Porteiro (1)
  • Pré-vendas (2)
  • Preparador CNC (1)
  • Preparador/operador CNC (2)
  • Preparador/operador usinagem
  • Programador de automação (1)
  • Programador CNC (2)
  • Repositor (diversas áreas)
  • Revisor (20)
  • Revisor de tecidos (1)
  • Salgadeiro
  • Serralheiro (2)
  • Serralheiro artístico (1)
  • Servente de obras (2)
  • Soldador (2)
  • Tecelão (1)
  • Técnico laboratório/eletrônico (1)
  • Técnico manutenção (1)
  • Técnico mecânico (2)
  • Técnico mecânico/eletrônico (2)
  • Telhadista
  • Trabalhador de piquete (1)
  • Trabalhador rural (1)
  • Vendedor (12)
  • Vendedor de móveis (1)
  • Vendedor autônomo (3)
  • Vendedor online (1)
  • Vistoriador veicular (1)
  • Zelador (5)

 Cosmópolis — 96 vagas

? crtc@cosmopolis.sp.gov.br

? Rua Otto Herbest, Centro
? Horário comercial

Vagas

  • Ajudante civil (1)
  • Ajudante de eletricista (2)
  • Ajudante de jardinagem (4)
  • Ajudante de lavanderia (15)
  • Ajudante geral (2)
  • Alimentador de produção (2)
  • Assistente de departamento pessoal (1)
  • Assistente de faturamento (1)
  • Assistente de transporte (1)
  • Assistente financeiro
  • Assistente HSE (1)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de controle de qualidade (1)
  • Auxiliar de estoque (3)
  • Auxiliar de expedição (2)
  • Auxiliar de galvanização (2)
  • Auxiliar de limpeza (6)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Auxiliar de montagem jr. (4)
  • Auxiliar de processos industriais (3)
  • Auxiliar de produção (9)
  • Auxiliar de produção/manutenção (3)
  • Auxiliar logístico (1)
  • Auxiliar preparador de rações (5)
  • Auxiliar técnico (4)
  • Biomédico (1)
  • Carpinteiro (1)
  • Conferente (1)
  • Eletricista (2)
  • Eletricista montador (4)
  • Encarregado de oficina (1)
  • Estagiário de direito (3)
  • Expedidor/carregador (2)
  • Jardineiro (1)
  • Lavador/operador de máquinas (2)
  • Manobrista categoria E (1)
  • Motorista (1)
  • Motorista de van e micro (5)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de máquinas (20)
  • Operador de transpaleteira (1)
  • Pedreiro (1)
  • Pintor (4)
  • Porteiro (2)
  • Revisor dobrador (15)
  • Roçador (4)
  • Serviços gerais (1)
  • Técnico de enfermagem/enfermeiro (1)
  • Técnico de planejamento (1)
  • Trabalhador no cultivo de flores (1)

 Piracicaba — 25 vagas

? entrevistacatpiracicaba@gmail.com

? Segunda a sexta (8h30 às 16h30)

Vagas

  • Programador de centro de usinagem
  • Rebarbador
  • Soldador
  • Técnico eletrônico
  • Torneiro mecânico
  • Faxineiro
  • Ferramenteiro
  • Inspetor de qualidade
  • Meio oficial de refrigeração
  • Operador de centro de usinagem
  • Operador de extrusora
  • Operador de máquinas
  • Operador de roçadeira/jardineiro
  • Operador de telemarketing
  • Pizzaiolo
  • Agente de limpeza
  • Ajudante de obras
  • Ajudante geral
  • Almoxarife
  • Aprendiz de CNC
  • Atendente de loja
  • Auxiliar mecânico
  • Auxiliar técnico
  • Caldeireiro
  • Eletricista

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 Limeira — 10 vagas

? Cadastro pelo site do PAT https://www.limeira.sp.gov.br/pat
? Segunda a sexta (9h às 16h)

Vagas

  • Auxiliar de borracharia
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de pátio
  • Auxiliar de produção
  • Borracheiro júnior
  • Gerente comercial
  • Mecânico de veículos pesados
  • Promotor de vendas
  • Servente de limpeza
  • Trocador de óleo


 São Pedro — 11 vagas

? patsaopedro@sde.sp.gov.br

? (19) 3481-9392
? Av. dos Imigrantes, 688 – Vale do Sol
? Segunda a sexta (9h às 17h) | sábado (9h às 13h)

Vagas

  • Ajudante de manutenção
  • Ajudante de motorista
  • Ajudante de produção
  • Analista de TI
  • Camareiro
  • Designer gráfico
  • Encarregado de bar
  • Montador de móveis
  • Pedreiro
  • Servente de pedreiro
  • Vendedor

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