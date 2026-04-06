Os candidatos interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado ao processo seletivo, marcado para terça-feira (07/04), às 9h. A triagem será realizada na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Piracicaba, no Centro Cívico.

Outras informações podem ser consultadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Piracicaba, incluindo o Painel de Vagas online.

Funções disponíveis no setor metalúrgico

A cidade de Piracicaba concentra mais de 70 oportunidades em uma empresa do ramo metalúrgico. As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação, como:

Ajudante geral

Auxiliar técnico

Faxineiro

Ferramenteiro

Inspetor de qualidade

Operador e programador de centro de usinagem

Rebarbador

Soldador

Almoxarife

Aprendiz de CNC

Técnico eletrônico



Oportunidades para iniciantes e experientes