Os candidatos interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado ao processo seletivo, marcado para terça-feira (07/04), às 9h. A triagem será realizada na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Piracicaba, no Centro Cívico.
Outras informações podem ser consultadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Piracicaba, incluindo o Painel de Vagas online.
Funções disponíveis no setor metalúrgico
A cidade de Piracicaba concentra mais de 70 oportunidades em uma empresa do ramo metalúrgico. As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação, como:
- Ajudante geral
- Auxiliar técnico
- Faxineiro
- Ferramenteiro
- Inspetor de qualidade
- Operador e programador de centro de usinagem
- Rebarbador
- Soldador
- Almoxarife
- Aprendiz de CNC
- Técnico eletrônico
Oportunidades para iniciantes e experientes
Parte das vagas não exige experiência prévia, ampliando o acesso para quem busca o primeiro emprego. É o caso de funções como ajudante geral, faxineiro, rebarbador e aprendiz de CNC.
Já cargos técnicos e especializados pedem experiência mínima de seis meses e formação na área.
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Benefícios oferecidos pela empresa
A empresa contratante oferece um pacote atrativo, com:
- Vale-alimentação
- Plano de saúde
- Plano odontológico
- Vale-transporte
- Refeição no local
- Participação nos lucros e resultados (PLR)
Vagas para toda a região
As oportunidades não se limitam apenas a Piracicaba. Moradores de cidades próximas também podem participar, como Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste, Mombuca, Capivari, Americana e Charqueada.
A iniciativa reforça a geração de empregos na região e amplia as chances de inserção no mercado de trabalho industrial.