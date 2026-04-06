06 de abril de 2026
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EMPREGO

Piracicaba oferece mais de 70 vagas para setor metalúrgico

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A cidade de Piracicaba concentra mais de 70 oportunidades em uma empresa do ramo metalúrgico.
A cidade de Piracicaba concentra mais de 70 oportunidades em uma empresa do ramo metalúrgico.

Os candidatos interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado ao processo seletivo, marcado para terça-feira (07/04), às 9h. A triagem será realizada na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Piracicaba, no Centro Cívico.

Outras informações podem ser consultadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Piracicaba, incluindo o Painel de Vagas online.

Funções disponíveis no setor metalúrgico

A cidade de Piracicaba concentra mais de 70 oportunidades em uma empresa do ramo metalúrgico. As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação, como:

  • Ajudante geral
  • Auxiliar técnico
  • Faxineiro
  • Ferramenteiro
  • Inspetor de qualidade
  • Operador e programador de centro de usinagem
  • Rebarbador
  • Soldador
  • Almoxarife
  • Aprendiz de CNC
  • Técnico eletrônico


Oportunidades para iniciantes e experientes

Parte das vagas não exige experiência prévia, ampliando o acesso para quem busca o primeiro emprego. É o caso de funções como ajudante geral, faxineiro, rebarbador e aprendiz de CNC.

Já cargos técnicos e especializados pedem experiência mínima de seis meses e formação na área.

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Benefícios oferecidos pela empresa

A empresa contratante oferece um pacote atrativo, com:

  • Vale-alimentação
  • Plano de saúde
  • Plano odontológico
  • Vale-transporte
  • Refeição no local
  • Participação nos lucros e resultados (PLR)


Vagas para toda a região

As oportunidades não se limitam apenas a Piracicaba. Moradores de cidades próximas também podem participar, como Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste, Mombuca, Capivari, Americana e Charqueada.

A iniciativa reforça a geração de empregos na região e amplia as chances de inserção no mercado de trabalho industrial.

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