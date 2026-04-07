Especialistas apontam que, apesar da sensação momentânea de energia, os impactos internos podem ser mais complexos do que parecem à primeira vista.

O hábito de recorrer a bebidas energéticas para ganhar disposição imediata tem se tornado cada vez mais comum — especialmente entre jovens e pessoas com rotina intensa. No entanto, o consumo frequente de produtos como o Red Bull levanta questionamentos importantes sobre os efeitos no organismo, principalmente no sistema cardiovascular e no fígado.

Um dos principais componentes dessas bebidas é a alta concentração de açúcar. No organismo, isso provoca elevações rápidas nos níveis de glicose, exigindo uma resposta intensa do pâncreas com a liberação de insulina.

Com o consumo frequente, esse processo favorece o acúmulo de gordura corporal e pode desencadear alterações metabólicas. Além disso, o excesso de açúcar contribui para inflamações que afetam diretamente os vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças crônicas ao longo do tempo.

Outro ponto de atenção é a influência na microbiota intestinal, que pode ser alterada com a ingestão constante de bebidas industrializadas, impactando desde o controle de peso até a sensação de saciedade.

Estímulo constante e sobrecarga do coração