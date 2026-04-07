07 de abril de 2026
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ALTO CONSUMO

Red Bull em excesso pode afetar coração e fígado? Entenda

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Bebidas energéticas podem causar picos de pressão, alterações no metabolismo e desgaste do fígado.
Bebidas energéticas podem causar picos de pressão, alterações no metabolismo e desgaste do fígado.

O hábito de recorrer a bebidas energéticas para ganhar disposição imediata tem se tornado cada vez mais comum — especialmente entre jovens e pessoas com rotina intensa. No entanto, o consumo frequente de produtos como o Red Bull levanta questionamentos importantes sobre os efeitos no organismo, principalmente no sistema cardiovascular e no fígado.

Especialistas apontam que, apesar da sensação momentânea de energia, os impactos internos podem ser mais complexos do que parecem à primeira vista.

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Açúcar e metabolismo: um impacto além da energia

Um dos principais componentes dessas bebidas é a alta concentração de açúcar. No organismo, isso provoca elevações rápidas nos níveis de glicose, exigindo uma resposta intensa do pâncreas com a liberação de insulina.

Com o consumo frequente, esse processo favorece o acúmulo de gordura corporal e pode desencadear alterações metabólicas. Além disso, o excesso de açúcar contribui para inflamações que afetam diretamente os vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças crônicas ao longo do tempo.

Outro ponto de atenção é a influência na microbiota intestinal, que pode ser alterada com a ingestão constante de bebidas industrializadas, impactando desde o controle de peso até a sensação de saciedade.

Estímulo constante e sobrecarga do coração

A presença de cafeína em níveis elevados é outro fator determinante. Essa substância atua como estimulante, acelerando os batimentos cardíacos e elevando a pressão arterial.

Em curto prazo, o efeito pode ser percebido como aumento de energia e foco. Porém, quando o consumo se torna frequente, o organismo passa a operar em um estado contínuo de alerta, semelhante a situações de estresse.

Esse quadro pode favorecer o surgimento de palpitações, arritmias e episódios de hipertensão. A longo prazo, há risco de desgaste do sistema cardiovascular, com prejuízos à circulação sanguínea e à saúde do coração.

Fígado sobrecarregado e sinais de excesso

Responsável por metabolizar substâncias químicas, o fígado também é impactado pelo consumo recorrente de energéticos. A combinação de açúcares, corantes e conservantes exige um esforço adicional do órgão, que pode levar ao acúmulo de gordura hepática e processos inflamatórios.

Com o tempo, essa sobrecarga pode comprometer a capacidade de desintoxicação do organismo, dificultando a eliminação de toxinas e afetando o equilíbrio interno.

O corpo costuma dar sinais quando o limite é ultrapassado. Entre os principais estão insônia, irritabilidade, batimentos acelerados, fadiga persistente e desconfortos digestivos.

Embora não exista uma regra única para todos, especialistas reforçam que a moderação é essencial. Reduzir o consumo e buscar alternativas naturais para manter a energia, como boa alimentação e sono regulado, são estratégias mais seguras para preservar a saúde a longo prazo.

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