O hábito de consumir cerveja com frequência pode ir além dos efeitos imediatos, como a ressaca, e impactar diretamente o funcionamento do organismo. Intestino e fígado, peças-chave para a saúde geral, estão entre os mais afetados pelo álcool, que interfere tanto na digestão quanto nos processos de desintoxicação do corpo.

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Desequilíbrio intestinal e maior permeabilidade

O intestino desempenha papel fundamental na absorção de nutrientes e na defesa do organismo. No entanto, a ingestão recorrente de álcool pode comprometer esse sistema ao alterar a composição da microbiota intestinal, reduzindo bactérias benéficas e favorecendo micro-organismos prejudiciais.