07 de abril de 2026
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SAÚDE EM RISCO

Consumo de cerveja pode desregular intestino e fígado; saiba como

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Beber cerveja regularmente pode aumentar a inflamação no corpo ao afetar intestino e fígado.
Beber cerveja regularmente pode aumentar a inflamação no corpo ao afetar intestino e fígado.

O hábito de consumir cerveja com frequência pode ir além dos efeitos imediatos, como a ressaca, e impactar diretamente o funcionamento do organismo. Intestino e fígado, peças-chave para a saúde geral, estão entre os mais afetados pelo álcool, que interfere tanto na digestão quanto nos processos de desintoxicação do corpo.

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Desequilíbrio intestinal e maior permeabilidade

O intestino desempenha papel fundamental na absorção de nutrientes e na defesa do organismo. No entanto, a ingestão recorrente de álcool pode comprometer esse sistema ao alterar a composição da microbiota intestinal, reduzindo bactérias benéficas e favorecendo micro-organismos prejudiciais.

Além disso, o álcool pode fragilizar a barreira intestinal, aumentando sua permeabilidade. Isso facilita a entrada de toxinas na corrente sanguínea, desencadeando respostas inflamatórias que podem se manifestar em sintomas como inchaço, desconforto abdominal e alterações no ritmo intestinal.

Fígado sobrecarregado e danos celulares

O fígado é o principal responsável por metabolizar o álcool ingerido. Quando esse consumo é frequente, o órgão passa a priorizar a eliminação do etanol, deixando em segundo plano outras funções essenciais, como a produção de enzimas digestivas.

Esse processo também gera substâncias tóxicas que provocam estresse oxidativo nas células hepáticas. Com o tempo, essa sobrecarga pode levar ao acúmulo de gordura no fígado e dificultar sua capacidade de filtrar o sangue de maneira eficiente.

Inflamação e sinais de que o corpo pede atenção

Os impactos no intestino e no fígado não acontecem de forma isolada. O desequilíbrio nesses sistemas pode contribuir para um quadro de inflamação generalizada no organismo, afetando desde a disposição física até a clareza mental.

Entre os sinais de alerta mais comuns estão cansaço frequente, digestão lenta, distensão abdominal e irregularidades intestinais. Observar esses sintomas é importante para ajustar hábitos e evitar complicações mais graves.

Especialistas apontam que a moderação no consumo de álcool, aliada à hidratação e a períodos de abstinência, é essencial para reduzir os impactos no organismo e preservar o funcionamento adequado dos órgãos a longo prazo.

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