O religioso Frei Gilson foi confirmado como a atração de abertura da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que chega à 31ª edição. A apresentação está marcada para o dia 11 de agosto, no espaço Unileste, dando início à programação, que segue até o dia 22, com atividades previstas ao longo do período.
A organização do evento informou que a abertura integra a agenda oficial da festa, que reúne apresentações musicais e outras atividades. A programação completa deve ser divulgada pelos organizadores.
Saiba mais:
Frei Gilson atua na produção de conteúdo voltado ao público religioso e mantém presença em plataformas digitais. Nas redes sociais, reúne mais de 12 milhões de seguidores. Ele também administra um canal no YouTube, onde realiza transmissões ao vivo.
As transmissões ocorrem durante a madrugada e registram participação de público, com registros que ultrapassam um milhão de acessos simultâneos em períodos como a Quaresma. A participação do religioso marca o início das atividades previstas para esta edição da festa em Piracicaba.