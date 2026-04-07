O religioso Frei Gilson foi confirmado como a atração de abertura da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que chega à 31ª edição. A apresentação está marcada para o dia 11 de agosto, no espaço Unileste, dando início à programação, que segue até o dia 22, com atividades previstas ao longo do período.

A organização do evento informou que a abertura integra a agenda oficial da festa, que reúne apresentações musicais e outras atividades. A programação completa deve ser divulgada pelos organizadores.

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