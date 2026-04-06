Os interessados em mostrar talento no Sarau Luiz de Queiroz têm poucos dias para garantir participação. As inscrições seguem abertas somente até esta quarta-feira (8), marcando a reta final para quem deseja integrar a programação do evento.
A iniciativa convida artistas da comunidade a se apresentarem em um ambiente acolhedor, voltado à troca cultural e à valorização da arte local. O sarau será realizado no dia 15 de abril de 2026, às 18h, na Sedinha do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), em Piracicaba, com entrada gratuita e aberta ao público.
Podem participar pessoas interessadas em diversas linguagens artísticas, como música, poesia, dança, teatro, entre outras. Cada artista ou grupo terá até cinco minutos para se apresentar, com ordem definida previamente pela organização. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, o que reforça a importância de se inscrever o quanto antes.
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Espaço para expressão e troca cultural
Mais do que apresentações, o Sarau Luiz de Queiroz busca promover um encontro entre artistas e público, criando um espaço democrático para a expressão criativa. A proposta é reunir diferentes estilos e experiências em uma mesma noite, fortalecendo a cena cultural local.
Os participantes devem levar seus próprios instrumentos, se necessário. A organização disponibilizará equipamentos básicos de som, como microfones e caixas. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização de um responsável legal.
Além de ser uma oportunidade para quem quer subir ao palco, o evento também reserva um incentivo extra: durante a programação, serão sorteados dois dispositivos Alexa entre os participantes, tornando a experiência ainda mais especial.
Aberto ao público, o sarau também é um convite para quem deseja prestigiar e incentivar a produção artística da cidade em uma noite leve e inspiradora.
Serviço
Sarau Luiz de Queiroz
Prazo de inscrição: 8 de abril de 2026
Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Sedinha do CENA/USP – Piracicaba (SP) - Av. Centenário, 303 – São Dimas