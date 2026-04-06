Os interessados em mostrar talento no Sarau Luiz de Queiroz têm poucos dias para garantir participação. As inscrições seguem abertas somente até esta quarta-feira (8), marcando a reta final para quem deseja integrar a programação do evento.

A iniciativa convida artistas da comunidade a se apresentarem em um ambiente acolhedor, voltado à troca cultural e à valorização da arte local. O sarau será realizado no dia 15 de abril de 2026, às 18h, na Sedinha do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), em Piracicaba, com entrada gratuita e aberta ao público.

Podem participar pessoas interessadas em diversas linguagens artísticas, como música, poesia, dança, teatro, entre outras. Cada artista ou grupo terá até cinco minutos para se apresentar, com ordem definida previamente pela organização. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, o que reforça a importância de se inscrever o quanto antes.