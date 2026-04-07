O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que prevê a concessão de até três dias de ausência ao trabalho, a cada período de 12 meses, para a realização de exames preventivos, sem desconto na remuneração. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (6).

A norma, identificada como Lei nº 15.377, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto também determina que empresas informem seus funcionários sobre a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) e sobre a prevenção de doenças como câncer de mama, colo do útero e próstata.

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