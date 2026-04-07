07 de abril de 2026
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NOVAS REGRAS

Portugal aprova lei que dificulta cidadania de brasileiros

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Brasileiros terão que esperar mais tempo para se naturalizar em Portugal com novas regras.
Brasileiros terão que esperar mais tempo para se naturalizar em Portugal com novas regras.

O Parlamento de Portugal deu aval a uma reformulação na Lei da Nacionalidade que torna mais rígido o acesso à cidadania para estrangeiros — especialmente brasileiros. O texto aprovado altera prazos, critérios de elegibilidade e inclui novas penalidades, mas ainda depende da decisão final do presidente para entrar em vigor.

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Uma das principais mudanças está no tempo mínimo de residência exigido. Brasileiros e cidadãos de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) passam a precisar de sete anos de residência legal para solicitar a cidadania portuguesa.

A regra também se aplica a cidadãos da União Europeia. Já para estrangeiros de outras nacionalidades, o prazo sobe para dez anos. Outro detalhe relevante é que a contagem só começa após a emissão do título de residência, o que pode estender ainda mais o processo.

Fim da concessão automática para nascidos no país

A nova legislação também altera o acesso à cidadania para filhos de imigrantes nascidos em território português. A concessão automática deixa de existir, e o reconhecimento dependerá do cumprimento de pelo menos cinco anos de residência legal.

Além disso, pais estrangeiros não poderão mais usar o fato de terem um filho com cidadania portuguesa como base para solicitar a própria naturalização.

Regras mais duras para crimes graves

O pacote aprovado inclui ainda mudanças no Código Penal. Entre elas, a possibilidade de perda da nacionalidade para pessoas com dupla cidadania condenadas por crimes graves, com penas superiores a seis anos de prisão, desde que o crime ocorra até dez anos após a naturalização.

Também ficam impedidos de solicitar cidadania estrangeiros condenados a mais de cinco anos de prisão. As medidas abrangem crimes como terrorismo, delitos violentos, organizações criminosas e ações contra o Estado.

As alterações fazem parte de um movimento recente de endurecimento das políticas migratórias no país. Agora, o texto segue para análise presidencial, etapa que definirá se as novas regras serão confirmadas, modificadas ou barradas.

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