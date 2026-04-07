Uma das principais mudanças está no tempo mínimo de residência exigido. Brasileiros e cidadãos de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) passam a precisar de sete anos de residência legal para solicitar a cidadania portuguesa.

O Parlamento de Portugal deu aval a uma reformulação na Lei da Nacionalidade que torna mais rígido o acesso à cidadania para estrangeiros — especialmente brasileiros. O texto aprovado altera prazos, critérios de elegibilidade e inclui novas penalidades, mas ainda depende da decisão final do presidente para entrar em vigor.

A regra também se aplica a cidadãos da União Europeia. Já para estrangeiros de outras nacionalidades, o prazo sobe para dez anos. Outro detalhe relevante é que a contagem só começa após a emissão do título de residência, o que pode estender ainda mais o processo.

Fim da concessão automática para nascidos no país

A nova legislação também altera o acesso à cidadania para filhos de imigrantes nascidos em território português. A concessão automática deixa de existir, e o reconhecimento dependerá do cumprimento de pelo menos cinco anos de residência legal.

Além disso, pais estrangeiros não poderão mais usar o fato de terem um filho com cidadania portuguesa como base para solicitar a própria naturalização.

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