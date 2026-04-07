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CALOR EXTREMO

Cientistas alertam para desastre térmico no brasil com El niño

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A tendência indica que o fenômeno deve se consolidar no segundo semestre, embora não se descarte a possibilidade de início antes desse período
A tendência indica que o fenômeno deve se consolidar no segundo semestre, embora não se descarte a possibilidade de início antes desse período

Modelos meteorológicos adotados por centros de pesquisa internacionais apontam para a formação do El Niño ainda neste ano. A tendência indica que o fenômeno deve se consolidar no segundo semestre, embora não se descarte a possibilidade de início antes desse período. A intensidade prevista permanece indefinida.

Pesquisadores consideram diferentes cenários para a evolução do fenômeno, incluindo a hipótese de um evento de maior escala, o que pode influenciar a ocorrência de episódios climáticos em várias regiões.

Saiba mais:

As projeções indicam elevação das temperaturas ao longo da segunda metade do ano, em associação com o desenvolvimento do El Niño. Nesse contexto, 2026 pode registrar níveis de temperatura acima dos observados em 2024, de acordo com análise de José Marengo.

O pesquisador participou da elaboração de uma nota técnica encaminhada à Casa Civil pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, com informações sobre possíveis impactos do fenômeno.

Segundo José Marengo, a probabilidade de formação do El Niño no segundo semestre é de cerca de 80%. A definição sobre se o evento será classificado como moderado, forte ou muito forte dependerá da evolução das condições oceânicas e atmosféricas nos próximos meses.

“Vai acontecer, será muito quente e vamos sentir mais a partir de setembro. Mais que isso, é especulação”, afirmou o climatologista.

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