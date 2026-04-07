Pesquisadores consideram diferentes cenários para a evolução do fenômeno, incluindo a hipótese de um evento de maior escala, o que pode influenciar a ocorrência de episódios climáticos em várias regiões.

Modelos meteorológicos adotados por centros de pesquisa internacionais apontam para a formação do El Niño ainda neste ano. A tendência indica que o fenômeno deve se consolidar no segundo semestre, embora não se descarte a possibilidade de início antes desse período. A intensidade prevista permanece indefinida.

As projeções indicam elevação das temperaturas ao longo da segunda metade do ano, em associação com o desenvolvimento do El Niño. Nesse contexto, 2026 pode registrar níveis de temperatura acima dos observados em 2024, de acordo com análise de José Marengo.

O pesquisador participou da elaboração de uma nota técnica encaminhada à Casa Civil pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, com informações sobre possíveis impactos do fenômeno.

Segundo José Marengo, a probabilidade de formação do El Niño no segundo semestre é de cerca de 80%. A definição sobre se o evento será classificado como moderado, forte ou muito forte dependerá da evolução das condições oceânicas e atmosféricas nos próximos meses.