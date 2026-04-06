O funcionamento do intestino tem sido abordado em publicações recentes. De acordo com informações da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o órgão desempenha funções como a digestão de alimentos, o combate a microrganismos, a produção de hormônios e o controle da entrada e saída de água no organismo.

Além dessas funções, o intestino também participa de processos relacionados à comunicação entre diferentes sistemas do corpo, por meio da liberação de substâncias que atuam em outras regiões. Esse conjunto de atividades coloca o órgão entre os responsáveis por manter o funcionamento do organismo.

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