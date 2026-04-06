O funcionamento do intestino tem sido abordado em publicações recentes. De acordo com informações da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o órgão desempenha funções como a digestão de alimentos, o combate a microrganismos, a produção de hormônios e o controle da entrada e saída de água no organismo.
Além dessas funções, o intestino também participa de processos relacionados à comunicação entre diferentes sistemas do corpo, por meio da liberação de substâncias que atuam em outras regiões. Esse conjunto de atividades coloca o órgão entre os responsáveis por manter o funcionamento do organismo.
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Diante desse cenário, a manutenção da saúde intestinal está relacionada ao funcionamento do corpo. Para esclarecer o tema, o gastroenterologista Sérgio Barrichello comentou sobre hábitos ligados ao intestino.
Segundo o médico, a prática mais associada à saúde intestinal é a alimentação com presença de fibras alimentares, combinada com a ingestão de água. Ele explica que esse nutriente atua na fisiologia do intestino por diferentes mecanismos, contribuindo para o equilíbrio das funções do órgão.
Entre os efeitos apontados, está o aumento do volume do bolo fecal, o que estimula a parede intestinal e favorece os movimentos do intestino. Esse processo está ligado ao trânsito intestinal e à eliminação de resíduos pelo organismo.
As fibras também são utilizadas por bactérias presentes no intestino. Durante esse processo, ocorre a fermentação, com a produção de substâncias que são aproveitadas pelo organismo. Esse mecanismo está relacionado ao funcionamento da microbiota intestinal.
O especialista também afirma que dietas com maior presença de fibras estão relacionadas à diversidade da microbiota intestinal, fator associado a aspectos metabólicos e imunológicos. Segundo ele, a variedade de microrganismos no intestino está ligada a diferentes processos do organismo.
A recomendação média de ingestão de fibras para adultos varia entre 25 e 38 gramas por dia. A orientação é que esse consumo seja feito por meio de alimentos como vegetais, frutas, leguminosas, grãos integrais e sementes.
Além da alimentação, a ingestão de água é apontada como parte do processo, por contribuir para o funcionamento do intestino e para a atuação das fibras no organismo.