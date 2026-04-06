Um idoso de 65 anos perdeu a vida na noite deste domingo (5), após um acidente violento com uma bicicleta motorizada, em um episódio que chocou moradores de Santa Barbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.

Segundo informações iniciais, o homem seguia pela rua Pedro Martins Sobrinho, no bairro Jardim das Orquídeas, quando tudo saiu do controle. Ao encarar uma curva acentuada, ele teria perdido a direção da bicicleta motorizada e acabou atingindo uma cerca com força.

O impacto foi extremamente violento. A vítima foi arremessada ao solo e ficou desacordada, em uma cena descrita como angustiante por quem esteve nas proximidades.

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