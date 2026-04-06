Um idoso de 65 anos perdeu a vida na noite deste domingo (5), após um acidente violento com uma bicicleta motorizada, em um episódio que chocou moradores de Santa Barbara D'Oeste, a 28 km de Piracicaba.
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Perda de controle e colisão contra cerca
Segundo informações iniciais, o homem seguia pela rua Pedro Martins Sobrinho, no bairro Jardim das Orquídeas, quando tudo saiu do controle. Ao encarar uma curva acentuada, ele teria perdido a direção da bicicleta motorizada e acabou atingindo uma cerca com força.
O impacto foi extremamente violento. A vítima foi arremessada ao solo e ficou desacordada, em uma cena descrita como angustiante por quem esteve nas proximidades.
Corrida contra o tempo
O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e encontrou o homem em estado crítico. O atendimento foi imediato, e a vítima foi levada com urgência ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos.
Apesar dos esforços intensos da equipe médica, o desfecho foi trágico: o idoso não resistiu aos graves ferimentos.
Mobilização e mistério
O acidente, registrado por volta das 21h40, mobilizou também equipes da perícia técnica e da Guarda Civil Municipal, que isolaram a área para apuração.
Ainda não está claro o que teria causado a perda de controle. A curva onde ocorreu o acidente já levanta questionamentos e deve ser analisada pelas autoridades.
Dor e despedida
A morte repentina deixou familiares e conhecidos abalados. O homem deixa dois filhos, que agora enfrentam o luto diante de uma tragédia inesperada.
O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Parque dos Lírios, em meio a um clima de profunda comoção.