Uma ocorrência grave de violência doméstica foi registrada na madrugada deste sábado (5), no bairro Perdizes, em Piracicaba. Um homem acabou detido após agredir a companheira dentro da própria residência e ameaçá-la com um facão.
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Atendimento policial rápido
A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30, após chamado via COPOM. Ao chegar ao imóvel, na rua Alvinlândia, os agentes foram recebidos pela vítima, que autorizou a entrada da equipe.
No interior da casa, o suspeito foi encontrado deitado no chão da sala, aparentemente sem reação imediata à presença policial.
Ameaça com arma branca
Durante a averiguação no local, os policiais localizaram um facão escondido sob o colchão utilizado pelo homem. Segundo a vítima, o objeto era frequentemente usado para intimidá-la durante discussões.
Relatos de agressão física
A mulher contou que sofreu agressões violentas, incluindo golpes na cabeça e chutes na perna e no pé. As marcas evidenciam a intensidade da violência sofrida.
Encaminhamento e investigação
Diante da situação, o casal foi levado ao Pronto-Socorro para atendimento médico. Em seguida, ambos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso foi registrado e as medidas legais adotadas.
A ocorrência segue sob investigação.