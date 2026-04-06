06 de abril de 2026
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TERROR DOMÉSTICO

Mulher apanha e é ameaçada com facão em casa, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O agressor foi detido e o facão apreendido pela Polícia Militar.
O agressor foi detido e o facão apreendido pela Polícia Militar.

  Uma ocorrência grave de violência doméstica foi registrada na madrugada deste sábado (5), no bairro Perdizes, em Piracicaba. Um homem acabou detido após agredir a companheira dentro da própria residência e ameaçá-la com um facão.

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Atendimento policial rápido

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30, após chamado via COPOM. Ao chegar ao imóvel, na rua Alvinlândia, os agentes foram recebidos pela vítima, que autorizou a entrada da equipe.

No interior da casa, o suspeito foi encontrado deitado no chão da sala, aparentemente sem reação imediata à presença policial.

Ameaça com arma branca

Durante a averiguação no local, os policiais localizaram um facão escondido sob o colchão utilizado pelo homem. Segundo a vítima, o objeto era frequentemente usado para intimidá-la durante discussões.

Relatos de agressão física

A mulher contou que sofreu agressões violentas, incluindo golpes na cabeça e chutes na perna e no pé. As marcas evidenciam a intensidade da violência sofrida.

Encaminhamento e investigação

Diante da situação, o casal foi levado ao Pronto-Socorro para atendimento médico. Em seguida, ambos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso foi registrado e as medidas legais adotadas.

A ocorrência segue sob investigação.

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