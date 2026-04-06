Uma ocorrência grave de violência doméstica foi registrada na madrugada deste sábado (5), no bairro Perdizes, em Piracicaba. Um homem acabou detido após agredir a companheira dentro da própria residência e ameaçá-la com um facão.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30, após chamado via COPOM. Ao chegar ao imóvel, na rua Alvinlândia, os agentes foram recebidos pela vítima, que autorizou a entrada da equipe.

No interior da casa, o suspeito foi encontrado deitado no chão da sala, aparentemente sem reação imediata à presença policial.

Ameaça com arma branca