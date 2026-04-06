Uma jovem de 19 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (5), em Limeira, na região de Piracicaba. Gabriela Fernandes Lopes Cordeiro, estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro, em um cruzamento movimentado da cidade.
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De acordo com informações apuradas no local, a moto seguia por uma das vias quando, ao chegar ao cruzamento, foi atingida por um automóvel que trafegava na via transversal. A suspeita inicial é de que o condutor do carro não tenha respeitado a sinalização de preferência.
O impacto foi violento e lançou os ocupantes da motocicleta a vários metros de distância.
Vítima não resiste aos ferimentos
A jovem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, apesar das tentativas de reanimação realizadas por equipes de socorro. O motociclista, que conduzia o veículo, também ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade de saúde.
Atendimento e presença das autoridades
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate. A ocorrência mobilizou ainda a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil, responsável por investigar as circunstâncias do acidente.
Familiares da vítima estiveram no local durante o atendimento.
Situação do motorista do carro
O motorista do automóvel realizou o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool. No entanto, foi constatado que ele estava com a carteira de habilitação cassada e o veículo apresentava irregularidades na documentação.
O caso segue sob investigação para apurar responsabilidades.