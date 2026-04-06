Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o patrimônio imobiliário da família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, registrou crescimento expressivo nos últimos cinco anos. Levantamento feito com base em registros em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal mostra que a expansão concentrou-se entre 2021 e 2025.
De acordo com a publicação, o valor total dos imóveis da família chegou a R$ 31,5 milhões, quase três vezes acima dos R$ 8,6 milhões declarados até 2017, ano em que Moraes assumiu a cadeira no STF. Só nos últimos cinco anos, as aquisições à vista somaram R$ 23,4 milhões, incluindo imóveis localizados em regiões nobres de Brasília e São Paulo.
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Estrutura das aquisições
A maior parte das compras foi registrada em nome do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa da esposa do ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes, em sociedade com os filhos do casal. Apesar de Moraes não figurar como sócio formal, o regime de comunhão parcial de bens garante que os imóveis adquiridos durante o casamento integrem o patrimônio do casal.
Entre os bens adquiridos estão uma residência no Lago Sul, em Brasília, dois apartamentos no Jardim América, em São Paulo, e um imóvel em Campos do Jordão.
Remuneração e debates
Como ministro do STF, Moraes recebe o teto do funcionalismo público, atualmente em torno de R$ 46 mil mensais. A diferença entre a renda oficial e o volume de aquisições reacende discussões sobre transparência e evolução patrimonial de autoridades públicas.
Até o momento, não houve posicionamento oficial do ministro, de sua esposa ou da empresa envolvida nas transações.