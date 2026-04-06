Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o patrimônio imobiliário da família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, registrou crescimento expressivo nos últimos cinco anos. Levantamento feito com base em registros em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal mostra que a expansão concentrou-se entre 2021 e 2025.

De acordo com a publicação, o valor total dos imóveis da família chegou a R$ 31,5 milhões, quase três vezes acima dos R$ 8,6 milhões declarados até 2017, ano em que Moraes assumiu a cadeira no STF. Só nos últimos cinco anos, as aquisições à vista somaram R$ 23,4 milhões, incluindo imóveis localizados em regiões nobres de Brasília e São Paulo.

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Estrutura das aquisições