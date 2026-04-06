A pesquisa do Datafolha, realizada em junho de 2025, mostra que 40% dos brasileiros avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, enquanto 28% consideram a gestão ótima ou boa e 30% classificam como regular, evidenciando um cenário de divisão na opinião pública sobre a administração federal.

Entre os diferentes grupos analisados, os mais jovens aparecem como os mais críticos ao governo Lula. Na faixa de 16 a 24 anos, a reprovação é mais elevada, indicando um distanciamento significativo desse público.

Já entre os brasileiros com mais de 60 anos, o cenário é diferente: a aprovação do governo Lula se mostra mais consistente, sugerindo maior identificação com esse grupo etário.