A pesquisa do Datafolha, realizada em junho de 2025, mostra que 40% dos brasileiros avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, enquanto 28% consideram a gestão ótima ou boa e 30% classificam como regular, evidenciando um cenário de divisão na opinião pública sobre a administração federal.
Entre os diferentes grupos analisados, os mais jovens aparecem como os mais críticos ao governo Lula. Na faixa de 16 a 24 anos, a reprovação é mais elevada, indicando um distanciamento significativo desse público.
Já entre os brasileiros com mais de 60 anos, o cenário é diferente: a aprovação do governo Lula se mostra mais consistente, sugerindo maior identificação com esse grupo etário.
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Renda amplia contraste de opiniões
De acordo com o Datafolha, o nível de renda também exerce forte influência na avaliação do governo Lula. Entre quem recebe até dois salários mínimos, os índices de aprovação são mais altos, consolidando esse público como uma base relevante de apoio.
Por outro lado, entre os brasileiros com renda superior a cinco salários mínimos, a rejeição ao governo Lula cresce de forma expressiva, revelando uma percepção mais crítica nesse segmento.
Regiões reforçam polarização
O recorte regional do Datafolha evidencia uma divisão já conhecida no país. O governo Lula registra maior aprovação no Nordeste, enquanto enfrenta níveis mais elevados de rejeição nas regiões Sul e Sudeste.
No panorama geral, a pesquisa mostra um equilíbrio entre avaliações positivas, regulares e negativas, refletindo um país dividido. Mais do que um retrato momentâneo, os dados do Datafolha indicam desafios importantes para o governo Lula na construção de diálogo com diferentes parcelas da população.