A Copa do Mundo FIFA de 2026 já tem todos os seus 48 participantes definidos. A última vaga ficou com o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1 na repescagem internacional, garantindo presença no maior Mundial da história — tanto em número de seleções quanto em jogos.
Com início marcado para 11 de junho, o torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e promete uma fase de grupos mais extensa e diversa, com 12 chaves. O Brasil estreia no dia 13 de junho contra Marrocos.
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Brasil já conhece caminho na fase de grupos
A Seleção Brasileira está no Grupo C ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos. A equipe comandada pelo Brasil inicia sua trajetória diante dos marroquinos e fecha a primeira fase contra os escoceses.
Jogos do Grupo C
- 13/06 – Brasil x Marrocos (Nova Jersey) – 19h
- 13/06 – Haiti x Escócia (Boston) – 22h
- 19/06 – Brasil x Haiti (Filadélfia) – 22h
- 19/06 – Marrocos x Escócia (Boston) – 19h
- 24/06 – Brasil x Escócia (Miami) – 19h
- 24/06 – Marrocos x Haiti (Atlanta) – 19h
Repescagens definem últimos classificados
As vagas finais foram preenchidas em confrontos equilibrados. A Turquia superou Kosovo, a Tchéquia eliminou a Dinamarca nos pênaltis, enquanto Bósnia e Herzegovina fez o mesmo contra a Itália. Já a Suécia venceu a Polônia em duelo movimentado, e a RD Congo passou pela Jamaica na prorrogação.
O Iraque fechou a lista ao bater a Bolívia, garantindo presença no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Senegal.
Grupos completos da Copa 2026
Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul, Tchéquia
Grupo B: Canadá, Catar, Suíça, Bósnia e Herzegovina
Grupo C: Brasil, Escócia, Haiti, Marrocos
Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia
Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador
Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia, Suécia
Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia
Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai
Grupo I: França, Noruega, Senegal, Iraque
Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia
Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão, Colômbia
Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá
Calendário do torneio
- Fase de grupos: 11 a 27 de junho
- 16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho
- Oitavas de final: 4 a 7 de julho
- Quartas de final: 9 a 11 de julho
- Semifinais: 14 e 15 de julho
- Disputa do 3º lugar: 18 de julho
- Final: 19 de julho
Com novo formato e mais seleções, a Copa de 2026 amplia as possibilidades de surpresas e confrontos inéditos, elevando a expectativa para um dos torneios mais imprevisíveis da história recente do futebol.