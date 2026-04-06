06 de abril de 2026
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RUMO AO HEXA

Copa 2026 definida: VEJA grupos e quando será a estreia do Brasil

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/FIFA
Com 48 seleções confirmadas, a Copa de 2026 será a maior da história do futebol.
Com 48 seleções confirmadas, a Copa de 2026 será a maior da história do futebol.

A Copa do Mundo FIFA de 2026 já tem todos os seus 48 participantes definidos. A última vaga ficou com o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1 na repescagem internacional, garantindo presença no maior Mundial da história — tanto em número de seleções quanto em jogos.

Com início marcado para 11 de junho, o torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e promete uma fase de grupos mais extensa e diversa, com 12 chaves. O Brasil estreia no dia 13 de junho contra Marrocos.

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Brasil já conhece caminho na fase de grupos

A Seleção Brasileira está no Grupo C ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos. A equipe comandada pelo Brasil inicia sua trajetória diante dos marroquinos e fecha a primeira fase contra os escoceses.

Jogos do Grupo C

  • 13/06 – Brasil x Marrocos (Nova Jersey) – 19h
  • 13/06 – Haiti x Escócia (Boston) – 22h
  • 19/06 – Brasil x Haiti (Filadélfia) – 22h
  • 19/06 – Marrocos x Escócia (Boston) – 19h
  • 24/06 – Brasil x Escócia (Miami) – 19h
  • 24/06 – Marrocos x Haiti (Atlanta) – 19h

Repescagens definem últimos classificados

As vagas finais foram preenchidas em confrontos equilibrados. A Turquia superou Kosovo, a Tchéquia eliminou a Dinamarca nos pênaltis, enquanto Bósnia e Herzegovina fez o mesmo contra a Itália. Já a Suécia venceu a Polônia em duelo movimentado, e a RD Congo passou pela Jamaica na prorrogação.

O Iraque fechou a lista ao bater a Bolívia, garantindo presença no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Senegal.

Grupos completos da Copa 2026

Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul, Tchéquia

Grupo B: Canadá, Catar, Suíça, Bósnia e Herzegovina

Grupo C: Brasil, Escócia, Haiti, Marrocos

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador

Grupo F: Holanda, Japão, Tunísia, Suécia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai

Grupo I: França, Noruega, Senegal, Iraque

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão, Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá

Calendário do torneio

  • Fase de grupos: 11 a 27 de junho
  • 16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Disputa do 3º lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho

Com novo formato e mais seleções, a Copa de 2026 amplia as possibilidades de surpresas e confrontos inéditos, elevando a expectativa para um dos torneios mais imprevisíveis da história recente do futebol.

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