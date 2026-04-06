A Copa do Mundo FIFA de 2026 já tem todos os seus 48 participantes definidos. A última vaga ficou com o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1 na repescagem internacional, garantindo presença no maior Mundial da história — tanto em número de seleções quanto em jogos.

Com início marcado para 11 de junho, o torneio será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e promete uma fase de grupos mais extensa e diversa, com 12 chaves. O Brasil estreia no dia 13 de junho contra Marrocos.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Brasil já conhece caminho na fase de grupos