Um motim dentro da Penitenciária de Piracicaba elevou a tensão no sistema prisional e escancarou problemas antigos que seguem sem solução. A rebelião foi registrada na noite deste sábado (4), em um dos raios da unidade, e mobilizou equipes de segurança em uma operação para conter o avanço do tumulto.
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A movimentação foi controlada ainda durante a noite, por volta das 20h30, quando os detentos foram forçados a retornar às celas. Apesar do cenário de instabilidade, não há confirmação oficial sobre feridos, nem detalhes sobre possíveis danos causados durante a ação.
Nos bastidores, o episódio é tratado como mais um sinal de colapso, com um sistema que opera no limite, com ambiente propício para explosões de violência.
O caso está sendo apurado.