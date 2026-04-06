De acordo com o partido, a pré-candidatura está fundamentada em propostas voltadas à educação, à gestão humanizada e ao equilíbrio emocional. A legenda informou que pretende inserir esses temas no debate público ao longo do período pré-eleitoral.

O Augusto Cury foi anunciado pelo Avante como pré-candidato à Presidência da República. O comunicado foi divulgado pela sigla, que informou a decisão de apresentar o nome do autor no cenário eleitoral de 2026.

Augusto Cury é autor de livros publicados em mais de 70 países e acumula mais de 40 milhões de exemplares vendidos. Ele também é o criador da Teoria da Inteligência Multifocal, utilizada como base em parte de sua produção intelectual.

Ao anunciar a pré-candidatura, o escritor afirmou: "Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada". A declaração foi publicada em suas redes sociais.

A eleição presidencial de 2026 tem, até o momento, a presença de nomes como Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, citados em diferentes articulações políticas como possíveis candidatos ao pleito. Até o momento, as candidaturas dependem de oficialização pelas convenções partidárias, previstas no calendário eleitoral.