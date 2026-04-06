06 de abril de 2026
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REFORMA

UBS Vila Sônia passa por reforma e ganha nova especialidade

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A UBS Vila Sônia atende atualmente aproximadamente 23 mil pessoas cadastradas.
A UBS Vila Sônia atende atualmente aproximadamente 23 mil pessoas cadastradas.

A Unidade Básica de Saúde da Vila Sônia passa a oferecer atendimento com ginecologista, reforçando os cuidados voltados à saúde da mulher. A novidade amplia o leque de serviços já disponíveis na unidade, que incluem clínica geral, pediatria, odontologia, cardiologia, enfermagem e farmácia.

A inclusão da especialidade atende uma demanda antiga das moradoras da região, facilitando o acesso a consultas sem a necessidade de deslocamento.

Obras modernizam estrutura da unidade

Além da ampliação dos serviços, a UBS passa por uma série de melhorias estruturais. Entre as intervenções estão:

  • Pintura geral
  • Manutenção do telhado
  • Troca de pisos e revestimentos
  • Reparos em trincas
  • Atualização das redes elétrica e hidráulica

As mudanças buscam oferecer mais conforto, segurança e eficiência no atendimento aos pacientes.

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Programa transforma rede de saúde

A modernização faz parte do programa Saúde nos Bairros, lançado pela Prefeitura de Piracicaba. A iniciativa prevê uma ampla reestruturação da rede municipal, com foco em unidades mais completas e atendimento mais ágil.

Nesta primeira etapa, a região Norte da cidade será beneficiada, alcançando cerca de 90 mil moradores.

Impacto direto para milhares de pacientes

A UBS Vila Sônia atende atualmente aproximadamente 23 mil pessoas cadastradas. Com a reforma e a chegada da nova especialidade, a expectativa é reduzir filas e melhorar a qualidade do atendimento.

O projeto também prevê novas estruturas na região, como uma UPA Pediátrica e uma base do Samu em Santa Teresinha.

Gestão destaca avanço na saúde pública

Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a iniciativa representa um novo momento para a saúde no município, com investimentos voltados à ampliação dos serviços e à melhoria da estrutura das unidades.

A proposta é tornar o atendimento mais próximo da população, garantindo mais agilidade e resolutividade no dia a dia.

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