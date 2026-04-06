A Unidade Básica de Saúde da Vila Sônia passa a oferecer atendimento com ginecologista, reforçando os cuidados voltados à saúde da mulher. A novidade amplia o leque de serviços já disponíveis na unidade, que incluem clínica geral, pediatria, odontologia, cardiologia, enfermagem e farmácia.
A inclusão da especialidade atende uma demanda antiga das moradoras da região, facilitando o acesso a consultas sem a necessidade de deslocamento.
Obras modernizam estrutura da unidade
Além da ampliação dos serviços, a UBS passa por uma série de melhorias estruturais. Entre as intervenções estão:
- Pintura geral
- Manutenção do telhado
- Troca de pisos e revestimentos
- Reparos em trincas
- Atualização das redes elétrica e hidráulica
As mudanças buscam oferecer mais conforto, segurança e eficiência no atendimento aos pacientes.
VEJA MAIS:
- Identificada ciclista que morreu na SP 127 em Piracicaba
- Cavalo sem cabeça e patas: Detalhes são investigados pela polícia
- VÍDEO: Famílias lotam restaurantes da Rua do Porto na Páscoa
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Programa transforma rede de saúde
A modernização faz parte do programa Saúde nos Bairros, lançado pela Prefeitura de Piracicaba. A iniciativa prevê uma ampla reestruturação da rede municipal, com foco em unidades mais completas e atendimento mais ágil.
Nesta primeira etapa, a região Norte da cidade será beneficiada, alcançando cerca de 90 mil moradores.
Impacto direto para milhares de pacientes
A UBS Vila Sônia atende atualmente aproximadamente 23 mil pessoas cadastradas. Com a reforma e a chegada da nova especialidade, a expectativa é reduzir filas e melhorar a qualidade do atendimento.
O projeto também prevê novas estruturas na região, como uma UPA Pediátrica e uma base do Samu em Santa Teresinha.
Gestão destaca avanço na saúde pública
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a iniciativa representa um novo momento para a saúde no município, com investimentos voltados à ampliação dos serviços e à melhoria da estrutura das unidades.
A proposta é tornar o atendimento mais próximo da população, garantindo mais agilidade e resolutividade no dia a dia.