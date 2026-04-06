A Unidade Básica de Saúde da Vila Sônia passa a oferecer atendimento com ginecologista, reforçando os cuidados voltados à saúde da mulher. A novidade amplia o leque de serviços já disponíveis na unidade, que incluem clínica geral, pediatria, odontologia, cardiologia, enfermagem e farmácia.

A inclusão da especialidade atende uma demanda antiga das moradoras da região, facilitando o acesso a consultas sem a necessidade de deslocamento.

Obras modernizam estrutura da unidade

Além da ampliação dos serviços, a UBS passa por uma série de melhorias estruturais. Entre as intervenções estão: