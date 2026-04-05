Se a ideia é economizar na Páscoa, vale ficar de olho no formato do chocolate. Pesquisa do Procon-SP mostra que o quilo do ovo de Páscoa, sem brinquedo, custa em média R$ 291,48 na capital paulista. Já o chocolate em barra sai por R$ 131,49. A diferença chega a 121,7% para produtos feitos basicamente do mesmo ingrediente.
Com os preços mais altos, muitos consumidores passaram a procurar alternativas mais baratas e personalizadas. Entre elas, os ovos artesanais ganharam espaço e ajudaram a impulsionar o trabalho de confeiteiras que produzem chocolate caseiro.
Recém-chegada aposta nos ovos artesanais
Uma das confeiteiras é Flávia Sant'Anna. Professora, ela é recém-chegada a Piracicaba, veio da região do ABC, e começou a fazer doces como hobby. Com a mudança de cidade, decidiu continuar a produção de brownies e ovos artesanais como forma de renda extra e também para conquistar novos clientes na cidade.
Professora aposentada transforma hobby em renda
Outra história parecida é a de Bel Pichoraro. Ela é professora aposentada, também veio da região da Grande São Paulo e começou na confeitaria apenas por hobby. Hoje, a produção de doces ajuda a complementar a renda, especialmente no período da Páscoa, quando a procura aumenta.
VER MAIS
- Mais que chocolate: o verdadeiro sentido da Páscoa
- Ovo de Páscoa custa até 121% mais que chocolate em barra
- Páscoa Missionária: 15 anos de amor, fé e voluntariado
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Empreendedorismo feminino cresce na Páscoa
O crescimento da procura por ovos artesanais também mostra o avanço do empreendedorismo feminino. Muitas mulheres encontram na confeitaria uma forma de gerar renda, trabalhar de casa e conquistar autonomia financeira.
Com o aumento das vendas na Páscoa, a produção artesanal se torna uma oportunidade importante para complementar o orçamento familiar e movimentar pequenos negócios.
Páscoa também é tempo de solidariedade
Além das vendas, Bel também mantém uma tradição solidária e todos os anos doa ovos de Páscoa para crianças ou idosos em situação de vulnerabilidade, mantendo o espírito de solidariedade da data.
Com os preços elevados dos produtos industrializados, a tendência é que os ovos artesanais continuem ganhando espaço e fortalecendo pequenas empreendedoras, principalmente em datas comemorativas como a Páscoa.