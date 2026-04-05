06 de abril de 2026
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PREÇO NAS ALTURAS

Ovo caro? Artesanais viram alternativa na Páscoa

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Gabriela Lima
Ovos de Páscoa artesanais
Ovos de Páscoa artesanais

Se a ideia é economizar na Páscoa, vale ficar de olho no formato do chocolate. Pesquisa do Procon-SP mostra que o quilo do ovo de Páscoa, sem brinquedo, custa em média R$ 291,48 na capital paulista. Já o chocolate em barra sai por R$ 131,49. A diferença chega a 121,7% para produtos feitos basicamente do mesmo ingrediente.

Com os preços mais altos, muitos consumidores passaram a procurar alternativas mais baratas e personalizadas. Entre elas, os ovos artesanais ganharam espaço e ajudaram a impulsionar o trabalho de confeiteiras que produzem chocolate caseiro.

Recém-chegada aposta nos ovos artesanais

Uma das confeiteiras é Flávia Sant'Anna. Professora, ela é recém-chegada a Piracicaba, veio da região do ABC, e começou a fazer doces como hobby. Com a mudança de cidade, decidiu continuar a produção de brownies e ovos artesanais como forma de renda extra e também para conquistar novos clientes na cidade.

Professora aposentada transforma hobby em renda

Outra história parecida é a de Bel Pichoraro. Ela é professora aposentada, também veio da região da Grande São Paulo e começou na confeitaria apenas por hobby. Hoje, a produção de doces ajuda a complementar a renda, especialmente no período da Páscoa, quando a procura aumenta.

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Empreendedorismo feminino cresce na Páscoa

O crescimento da procura por ovos artesanais também mostra o avanço do empreendedorismo feminino. Muitas mulheres encontram na confeitaria uma forma de gerar renda, trabalhar de casa e conquistar autonomia financeira.

Com o aumento das vendas na Páscoa, a produção artesanal se torna uma oportunidade importante para complementar o orçamento familiar e movimentar pequenos negócios.

Páscoa também é tempo de solidariedade

Além das vendas, Bel também mantém uma tradição solidária e todos os anos doa ovos de Páscoa para crianças ou idosos em situação de vulnerabilidade, mantendo o espírito de solidariedade da data.

Com os preços elevados dos produtos industrializados, a tendência é que os ovos artesanais continuem ganhando espaço e fortalecendo pequenas empreendedoras, principalmente em datas comemorativas como a Páscoa.

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