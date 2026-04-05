Se a ideia é economizar na Páscoa, vale ficar de olho no formato do chocolate. Pesquisa do Procon-SP mostra que o quilo do ovo de Páscoa, sem brinquedo, custa em média R$ 291,48 na capital paulista. Já o chocolate em barra sai por R$ 131,49. A diferença chega a 121,7% para produtos feitos basicamente do mesmo ingrediente.

Com os preços mais altos, muitos consumidores passaram a procurar alternativas mais baratas e personalizadas. Entre elas, os ovos artesanais ganharam espaço e ajudaram a impulsionar o trabalho de confeiteiras que produzem chocolate caseiro.

Recém-chegada aposta nos ovos artesanais

Uma das confeiteiras é Flávia Sant'Anna. Professora, ela é recém-chegada a Piracicaba, veio da região do ABC, e começou a fazer doces como hobby. Com a mudança de cidade, decidiu continuar a produção de brownies e ovos artesanais como forma de renda extra e também para conquistar novos clientes na cidade.