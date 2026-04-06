Durante a “Operação Impacto/Feriado”, a Polícia Militar Ambiental aplicou autuações a seis pescadores flagrados em atividades ilegais nas margens do Rio Piracicaba, na área urbana da cidade. A ação aconteceu neste domingo (5), próximo à avenida Jaime Pereira, nas imediações do Hipermercado Carrefour.

Os infratores utilizavam desde caniços simples até equipamentos com molinete, anzóis, linhas e chumbadas, pescando a menos de 500 metros da confluência e desembocadura de rios — locais proibidos pela Instrução Normativa IBAMA nº 26/2009. Durante a operação, foram apreendidos nove caniços simples, um com molinete e seis quilos de peixes, entre Piau (Leporinus obtusidens) e Tilápia (Oreochromis niloticus). Os peixes foram devolvidos ao rio.

Multas e advertências aplicadas

A fiscalização resultou em dois Autos de Infração Ambiental com advertência e quatro com multa de R$ 1.120,00 cada, totalizando R$ 4.480,00 em penalidades. A Polícia Militar Ambiental destacou que a ação também teve caráter educativo, orientando os pescadores sobre a preservação da fauna aquática e sobre a importância de comparecer aos Atendimentos Ambientais.