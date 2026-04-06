A repercussão do episódio foi imediata nas redes sociais, com torcedores e internautas criticando a postura dos jogadores envolvidos. Muitos apontaram falta de respeito e empatia, cobrando atitudes mais firmes da Federação Turca de Futebol.
Comentários exigindo punições e pedidos de desculpas se multiplicaram, com usuários questionando a ausência de qualquer reação por parte do atleta que atingiu a assistente.
Manque de fair play : L'arbitre Esra Ar?kbo?a a subi une chute malheureuse pendant le match — mais le joueur s'est simplement retourné et s'est éloigné sans offrir la moindre aide ou excuses pic.twitter.com/UnmJCGRGYf— LesNews (@LesNews) April 4, 2026
Lance polêmico durante partida decisiva
A árbitra assistente Esra Arkboga foi atingida durante o confronto entre Bursaspor e Mardin 1969 Spor, válido pela segunda divisão do futebol turco.
O incidente ocorreu nos minutos finais da partida, quando dois jogadores disputavam uma bola próxima à lateral do campo. Durante o lance, uma das pernas acabou acertando a bandeirinha, que caiu no gramado.
Jogadores ignoram situação
Mesmo com a assistente caída, a jogada seguiu normalmente. Nenhum dos atletas interrompeu a partida para prestar socorro imediato ou pedir desculpas, o que gerou ainda mais revolta entre torcedores e espectadores.
A paralisação só ocorreu após intervenção do árbitro principal, que se dirigiu até a lateral para verificar o estado de saúde da profissional.
Partida seguiu após atendimento
Apesar do impacto, Esra Ar?kboga não sofreu ferimentos graves. Após receber atendimento, ela conseguiu se recuperar e retornou à função ainda durante o jogo.
A partida terminou com vitória do Bursaspor por 2 a 0, mas o resultado ficou em segundo plano diante da polêmica.
VEJA MAIS:
- Identificada ciclista que morreu na SP 127 em Piracicaba
- Cavalo sem cabeça e patas: Detalhes são investigados pela polícia
- VÍDEO: Famílias lotam restaurantes da Rua do Porto na Páscoa
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Caso reacende debate no futebol
O episódio voltou a levantar discussões sobre respeito à arbitragem e conduta dentro de campo. Especialistas e torcedores destacam a importância de atitudes mais responsáveis por parte dos jogadores, especialmente em situações que envolvem a integridade de profissionais.
Mesmo diante da repercussão negativa, a assistente optou por não se manifestar publicamente e buscou minimizar o ocorrido após o apito final.