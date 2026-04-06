06 de abril de 2026
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FALTOU RESPEITO

VÍDEO: árbitra é derrubada e ignorada em jogo de futebol

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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O incidente ocorreu nos minutos finais da partida, quando dois jogadores disputavam uma bola próxima à lateral do campo.
O incidente ocorreu nos minutos finais da partida, quando dois jogadores disputavam uma bola próxima à lateral do campo.

A repercussão do episódio foi imediata nas redes sociais, com torcedores e internautas criticando a postura dos jogadores envolvidos. Muitos apontaram falta de respeito e empatia, cobrando atitudes mais firmes da Federação Turca de Futebol.

Comentários exigindo punições e pedidos de desculpas se multiplicaram, com usuários questionando a ausência de qualquer reação por parte do atleta que atingiu a assistente.

Lance polêmico durante partida decisiva

A árbitra assistente Esra Arkboga foi atingida durante o confronto entre Bursaspor e Mardin 1969 Spor, válido pela segunda divisão do futebol turco.

O incidente ocorreu nos minutos finais da partida, quando dois jogadores disputavam uma bola próxima à lateral do campo. Durante o lance, uma das pernas acabou acertando a bandeirinha, que caiu no gramado.

Jogadores ignoram situação

Mesmo com a assistente caída, a jogada seguiu normalmente. Nenhum dos atletas interrompeu a partida para prestar socorro imediato ou pedir desculpas, o que gerou ainda mais revolta entre torcedores e espectadores.

A paralisação só ocorreu após intervenção do árbitro principal, que se dirigiu até a lateral para verificar o estado de saúde da profissional.

Partida seguiu após atendimento

Apesar do impacto, Esra Ar?kboga não sofreu ferimentos graves. Após receber atendimento, ela conseguiu se recuperar e retornou à função ainda durante o jogo.

A partida terminou com vitória do Bursaspor por 2 a 0, mas o resultado ficou em segundo plano diante da polêmica.

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Caso reacende debate no futebol

O episódio voltou a levantar discussões sobre respeito à arbitragem e conduta dentro de campo. Especialistas e torcedores destacam a importância de atitudes mais responsáveis por parte dos jogadores, especialmente em situações que envolvem a integridade de profissionais.

Mesmo diante da repercussão negativa, a assistente optou por não se manifestar publicamente e buscou minimizar o ocorrido após o apito final.

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