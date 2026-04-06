A repercussão do episódio foi imediata nas redes sociais, com torcedores e internautas criticando a postura dos jogadores envolvidos. Muitos apontaram falta de respeito e empatia, cobrando atitudes mais firmes da Federação Turca de Futebol.

Comentários exigindo punições e pedidos de desculpas se multiplicaram, com usuários questionando a ausência de qualquer reação por parte do atleta que atingiu a assistente.