06 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Corpo boiou no rio Piracicaba, a 20 km do local do acidente

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dani Fernanda/Pira1
O Corpo da mulher foi encontrado na altura do Distrito de Ártemis, em Piracicaba.
O Corpo da mulher foi encontrado na altura do Distrito de Ártemis, em Piracicaba.

  O corpo da diarista Camila Almeida, de 45 anos, foi localizado na tarde deste sábado (4), em Piracicaba, a aproximadamente 20 quilômetros do ponto onde o carro em que ela estava caiu no Córrego do Enxofre, na última quinta-feira (2).

LEIA MAIS

Localização após três dias de buscas

O resgate ocorreu no terceiro dia de operações conduzidas pelo Corpo de Bombeiros. As equipes vinham atuando intensamente desde o acidente, quando o veículo foi identificado dentro do córrego, dando início às buscas pela vítima.

A distância entre o local da queda e o ponto onde o corpo foi encontrado chama atenção e levanta questionamentos sobre a dinâmica do ocorrido.

Resgate e perícia

Após a localização, o corpo foi retirado e encaminhado até a rampa de Ártemis, onde passou por procedimentos periciais. Em seguida, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame necroscópico, que deve ajudar a esclarecer as causas da morte.

Investigação em andamento

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades. Informações sobre como o veículo foi parar no córrego e o que levou à morte da vítima permanecem sob apuração.

O caso segue em aberto e deve ter novos desdobramentos após a conclusão dos laudos técnicos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários