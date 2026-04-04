O corpo da diarista Camila Almeida, de 45 anos, foi localizado na tarde deste sábado (4), em Piracicaba, a aproximadamente 20 quilômetros do ponto onde o carro em que ela estava caiu no Córrego do Enxofre, na última quinta-feira (2).
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Localização após três dias de buscas
O resgate ocorreu no terceiro dia de operações conduzidas pelo Corpo de Bombeiros. As equipes vinham atuando intensamente desde o acidente, quando o veículo foi identificado dentro do córrego, dando início às buscas pela vítima.
A distância entre o local da queda e o ponto onde o corpo foi encontrado chama atenção e levanta questionamentos sobre a dinâmica do ocorrido.
Resgate e perícia
Após a localização, o corpo foi retirado e encaminhado até a rampa de Ártemis, onde passou por procedimentos periciais. Em seguida, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame necroscópico, que deve ajudar a esclarecer as causas da morte.
Investigação em andamento
As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades. Informações sobre como o veículo foi parar no córrego e o que levou à morte da vítima permanecem sob apuração.
O caso segue em aberto e deve ter novos desdobramentos após a conclusão dos laudos técnicos.